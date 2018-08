Fortaleza vira sobre o Londrina e segue isolado na liderança da Série B

O Fortaleza segue isolado na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni recebeu o Londrina, no Castelão, pela 23º rodada do torneio, e apesar de ter saído atrás no placar, conseguiu uma virada sofrida para ficar com a vitória por 2 a 1, somar mais três pontos e manter a distância de seis tentos para o segundo colocado, o CSA. Bruno Melo e Gustagol balançaram as redes para o Leão do Pici. Lucas Ramon fez o gol do Londrina.

O Fortaleza volta a entrar em ação pela Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, quando visita o Goiás, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Goiânia. Já o Londrina, que figura no meio da tabela, recebe o Atlético-GO na sexta-feira, às 19h15, no estádio do Café.

O jogo – Logo aos seis minutos, o Fortaleza teve a primeira oportunidade para abrir o placar no Castelão. Após cobrança de escanteio vindo da direita, a bola sobrou dentro da área para Diego Jussani. O zagueiro, no entanto, não contou com a sorte após dominá-la e bater forte, já que o arremate desviou em seu companheiro de equipe e foi para fora.

Já aos 20 minutos, o técnico Rogério Ceni teve de lidar com uma baixa importante. O atacante Marcinho sentiu, caiu no chão e foi substituído por Getterson. Com isso, o Fortaleza perdeu um pouco da sua agressividade pelos lados do campo e viu o Londrina crescer na partida.

Aos 30 minutos, Lucas Ramon fez jogada individual e cruzou na medida para Jô, que cabeceou, mas viu o goleiro Marcelo Boeck fazer a defesa. Depois, aos 33, o time paranaense reclamou de um suposto pênalti não marcado em Jô, que foi ao chão após disputar a bola com o volante Felipe.

Porém, o balde de água fria para a torcida do Fortaleza só veio mesmo aos 44 minutos, quando o Londrina cobrou escanteio e, graças a cabeçada de Lucas Ramon, no primeiro pau, mandando entre as pernas de Marcelo Boeck, pôde abrir o placar e ir para o intervalo em vantagem.

Segundo tempo

No intervalo o técnico Rogério Ceni decidiu tirar Getterson, que havia substituído Marcinho no decorrer da etapa inicial, e colocar Éderson em campo. O atacante, ciente da importância de mostrar serviço para conquistar um espaço entre os titulares, deu seu cartão de visitas logo aos dez minutos, quando pegou de primeira a sobra do escanteio a favor do Tricolor e carimbou o travessão do goleiro Vagner.

Se a bola não entrou na finalização de Éderson, a história foi diferente aos 22 minutos, quando Bruno Melo deixou tudo igual ao bater o pênalti a favor do Fortaleza no canto oposto ao escolhido pelo goleiro Alan, que entrou no lugar do atacante Alisson Safira após Vagner, titular da meta londrinense, derrubar Gustagol dentro da área e ser expulso pelo árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf.

Daí em diante o Fortaleza cresceu na partida e buscou aproveitar sua superioridade numérica para arrancar a virada e somar mais três importantes pontos na Série B. Aos 33 minutos, Éderson carimbou o travessão ao cabecear e, após uma assistência de bicicleta de Gustagol, conseguiu balançar as redes, porém, estava em posição irregular. Já aos 40 minutos não teve jeito. Após chute forte de Marlon, o goleiro Alan cedeu o rebote, e Gustagol, sempre ele, estava no lugar certo para precisar apenas empurrar para o fundo das redes e garantir a suada vitória do Tricolor no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 1 LONDRINA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 25 de agosto de 2018, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Daiane Caroline Muniz dos Santos (MS)

Gols: Lucas Ramon, aos 44 minutos do 1ºT (Londrina); Bruno Melo, aos 22 minutos do 2ºT, e Gustagol, aos 40 minutos do 2ºT (Fortaleza)

Cartões amarelos: João Paulo (Londrina)

Cartão vermelho: Vagner (Londrina)

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Nenê Bonilha (Jean Patrick), Felipe, Dodô, Marlon e Marcinho (Getterson) (Ederson); Gustavo

Técnico: Rogério Ceni

LONDRINA: Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Paulo Henrique); Paulinho Moccelin, Jô (Matheuzinho) e Alisson Safira (Alan)

Técnico: Roberto Fonseca