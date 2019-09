Vasco visita Chapecoense tentando manter distância do Z4

O Vasco visita a Chapecoense neste sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro disposto a conquistar um triunfo para se manter distante da zona de rebaixamento. Atualmente o time vascaíno aparece com 20 pontos conquistados, cinco a mais que o Fluminense, que abre a área da degola. Além disso, o time catarinense, que vem de um empate por 1 a 1 com o CSA no Nordeste, está entre os últimos colocados com 14 pontos ganhos.

Para conseguir o resultado positivo, o Vasco vai precisar desempenhar um futebol melhor do que o visto no último fim de semana, quando perdeu por 2 a 0 para o Bahia em São Januário. O técnico Vanderlei Luxemburgo mostrou aos atletas que trata-se de um jogo estratégico.

“Precisamos somar pontos ainda neste primeiro turno e manter uma distância saudável da zona de rebaixamento. O jogo contra a Chapecoense se tornou ainda mais importante depois do tropeço contra o Bahia, pois não podemos ficar tanto tempo sem pontuarmos”, disse o goleiro Fernando Miguel.



Os vascaínos prometem uma postura ousada. “Temos que jogar com inteligência, mas sem abrirmos mão um só minuto da luta pelo triunfo”, disse o zagueiro Leandro Castán.

Em termos de escalação o Vasco terá mudanças. Danilo Barcelos ganhou uma vaga na lateral esquerda, barrando Henrique. O volante Richard, que cumpriu suspensão contra o Bahia, reaparece, na vaga de Fellipe Bastos. Outro que fica à disposição e será titular é o atacante Talles Magno, que estava servindo à Seleção Brasileira que se prepara para a disputa do Mundial Sub-17. Assim, Clayton fica como opção no banco de reservas. A ausência fica por conta do lateral-direito Yago Pikachu, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O paraguaio Raúl Cáceres assuma a vaga.

Pelo lado da Chapecoense, o técnico interino Emerson Cris trabalhou duro durante a semana para conseguir fazer os jogadores entenderem a necessidade de ganhar esta partida. O discurso é pelo comprometimento. “Precisamos cada vez mais nos empenharmos, pois temos que tirar a Chapecoense da situação que ela se encontra e apenas nós podemos fazer isso. Não vai ser um jogo tranquilo, mas apenas a vitória nos interessa”, disse o lateral-direito Eduardo.

Para este jogo o técnico Emerson Cris perdeu o zagueiro Gum e o volante Márcio Araújo, que cumprem suspensão. Assim, Rafael Pereira ganha uma chance de formar a dupla de zaga com Maurício Ramos. Já Amaral vai entrar no lugar de Márcio Araújo. Outra mudança é de ordem tática. O treinador abandonou o esquema com Everaldo isolado no ataque e adotou o 4-4-2, promovendo a entrada do atacante Aylon no lugar do meia argentino Diego Torres.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE-SC X VASCO-RJ

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 14 de Setembro de 2019 (Sábado)

Horário: 19h(de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

CHAPECOENSE: Tiepo, Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Campanharo e Augusto; Aylon e Everaldo

Técnico: Emerson Cris

VASCO: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Marrony e Talles Magno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo