Vasco e Botafogo fazem confronto direto em São Januário

Duas equipes que estão próximas na classificação, mas em momentos distintos dentro do Campeonato Brasileiro, Vasco e Botafogo disputam clássico carioca nesta quarta-feira, em São Januário. Os cruzmaltinos estão em ascensão na Série A, enquanto que os alvinegros, na direção oposta, busca se recuperar na competição.

No Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai iniciar o período de jogos que não poderá contar com o jovem Talles Magno, principal jogador da equipe, que está com a Seleção Brasileira sub-17 para a disputa do Mundial. O comandante adiantou que já vinha pensando nas alternativas, mas preferiu não revelar quem será seu substituto.

O meia Felipe Ferreira e o atacante Clayton são os favoritos para ocupar a vaga de Talles Magno. O meia está a frente por ter sido escalado por mais tempo durante os últimos jogos, tendo atuações de destaque. Felipe Ferreira afirmou que está preparado para assumir a vaga no time titular.

A gente fica chateado pela saída do Talles, que vem protagonista nos jogos. Peça importante, mas tem duas maneiras de enxergar: lamentar a perda ou ver como oportunidade. Vim para ajudar. Estou pronto. Se o Vanderlei optar por mim, estou trabalhando para ter mais minutos – disse.

No restante da escalação, Luxemburgo pode promover o retorno do lateral esquerdo Danilo Barcelos e do volante Raul. A principal novidade vai estar no banco de reservas. O volante Guarín deve ficar como opção após participar de um jogo-treino nesta semana.

Do outro lado, o Botafogo terá como novidade para o clássico a estreia do técnico Alberto Valentim. Mesmo com pouco tempo para trabalhar, já falou o que espera melhorar na equipe.

“Para que você aumente as finalizações, esse volume no último terço do campo, além de ter a posse de bola, temos que alternar o jogo de forma mais vertical”, disse.

A curiosidade está no fato de Alberto Valentim ter enfrentado o Vasco há uma semana, no comando do Avaí. Na ocasião, a partida terminou empatada sem gols na Ressacada.

Para o confronto contra os cruzmaltinos, Valentim sabe que não poderá contar com o lateral esquerdo Gilson, lesionado. No entanto, o goleiro Gatito Fernández e o lateral direito Marcinho voltam ao time após estarem com suas seleções. Além deles, o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Cícero e os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Souza, retornam de suspensão.

A dúvida segue sendo a presença do meia Alex Santana, que se recupera de lesão. Por isso, Valentim só deve revelar a escalação momentos antes do clássico.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16 de outubro de 2019, quarta-feira

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castán, Osvaldo Henríquez e Danilo Barcelos (Henrique); Richard, Andrey e Marcos Júnior (Raul); Marrony, Ribamar e Felipe Ferreira (Clayton)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros; Cícero, Gustavo Bochecha e João Paulo; Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Diego Souza

Técnico: Alberto Valentim