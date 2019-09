Último duelo entre São Paulo e Goiás no Morumbi teve grande vitória esmeraldina

Nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), São Paulo e Goiás se enfrentam no Estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tendo conquistado o acesso à primeira divisão no ano passado, o Esmeraldino não visita a casa tricolor desde 2015. Na época, a equipe alviverde conseguiu uma grande vitória sobre o time mandante pelo placar de 3 a 0.

Em duelo válido pela 19ª rodada da edição da competição nacional, o Goiás soube explorar os contra-ataques e não deu chances ao São Paulo comandado pelo colombiano Juan Carlos Osório. Felipe Menezes e Erik, duas vezes, marcaram para os visitantes e garantiram o triunfo. Após a partida, torcedores do Tricolor protestaram contra a equipe.

Em relação ao retrospecto recente do confronto, o clube do Morumbi também está em desvantagem. Nas últimas sete partidas disputadas entre os dois times, foram três vitórias são-paulinas e quatro esmeraldinas. O último encontro, disputado no primeiro turno, terminou com triunfo tricolor por 2 a 1, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). Alexandre Pato e Toró marcaram para os visitantes, enquanto Leandro Barcia fez o gol dos donos da casa.

Ocupando a sexta colocação no Brasileirão com 35 pontos conquistados, o São Paulo busca os três pontos para retomar uma posição na zona de classificação direta à Copa Libertadores. Já o Goiás, que está no 12º lugar com 24 pontos, tenta saltar para a parte de cima da tabela.