De volta a São Paulo, Fagner prega pés no chão após mais uma vitória

O Corinthians desembarcou nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos com o mesmo discurso pregado antes da importante vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, no Mineirão. Agora com 44 pontos e já garantido como campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Timão espera seguir com a incrível sequência de 33 jogos de invencibilidade em 2017 e para isso aposta na força mental do grupo.

O técnico Fábio Carille foi um dos mais procurados pela torcida no aeroporto e, inclusive, chegou a brincar com um dos corintianos, o convidando a integrar sua comissão técnica depois de escutar opiniões sobre o time. Em meio a torcedores querendo voltar para casa com uma foto ao lado dos cada vez mais prováveis campeões brasileiros, Fagner conversou com a imprensa e se mostrou bastante tranquilo ao falar sobre as consequências que um resultado negativo poderia trazer à equipe.

“Eu costumo falar que uma hora vai acontecer e a gente tem que ter essa consciência. Óbvio que quanto mais longe levarmos essa invencibilidade, melhor. Mas ao mesmo tempo, quando acontecer a derrota, temos que ter tranquilidade e não jogar fora tudo o que construímos até agora”, disse Fagner.

Tido como um dos pilares da equipe de Fábio Carille, Fagner não escondeu o sentimento de dever cumprido ao voltar de Belo Horizonte. Ele também deixou claro que manter os pés no chão é um exercício diário não só dele, mas de todo o elenco alvinegro para que os grandes resultados conquistados possam seguir acontecendo com naturalidade.

“A gente sabe que é muito difícil você sair e conseguir conquistar pontos como estamos conquistando. O Campeonato Brasileiro, quando se inicia, você coloca dez equipes brigando pelo título. A gente sabe daquilo que a gente vem fazendo, mas ao mesmo tempo a gente se cobra para manter os pés no chão, manter a humildade para não perder tudo o que nós estamos fazendo”, completou o lateral-direito corintiano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por fim, Fagner exaltou a grande capacidade de entendimento de seus companheiros às ideias do técnico Fábio Carille. Novamente muito consistentes, os atletas do Timão vêm mostrando cada vez mais sincronia dentro das quatro linhas e satisfazendo o comandante que no início do ano tinha a responsabilidade de guiar a chamada “quarta força”.

“Nossa equipe é uma equipe organizada. Quando tem essa organização, a entrega de todos os atletas, entende o que é passado pelo Carille e sua comissão, é eficiente. Sofremos poucos gols e quando temos oportunidades na frente, fazemos os gols”, finalizou Fagner, fazendo parecer fácil a missão de se manter invicto em um dos campeonatos mais disputados do mundo.