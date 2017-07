Trabalhando com bola, Moisés está próximo de retorno aos gramados

Moisés está cada vez mais perto de voltar a defender o Palmeiras. Nesta quarta-feira o meia alviverde postou um vídeo em uma de suas redes sociais em que aparece trabalhando com bola normalmente em uma atividade em campo reduzido na Academia de Futebol.

Quanto tempo passou após aquele 19/02… Foram meses de uma fase difícil, que está chegando ao fim! Com muita força e determinação eu estou QUASE pronto 💪🏼 Tô voltando heim!!!! ⚽ #M10 #Palmeiras #AvantiPalestra #OPalmeirasÉGigante Uma publicação compartilhada por Moises Lima (@moiseslima) em Jul 19, 2017 às 10:32 PDT

Desde o último dia 19 de fevereiro Moisés não entra em campo. O meia sofreu uma ruptura nos ligamentos anterior cruzado e medial do joelho esquerdo no duelo contra o Linense, em Araraquara, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, ele acabou levando a pior em uma dividia com Zé Antônio.

Essa não é a primeira vez que Moisés fica afastado dos gramados por um longo tempo defendendo o Palmeiras. Em 2016, coincidentemente contra o Linense, também pelo Paulistão, o meia fraturou o pé esquerdo e teve, inclusive, de colocar alguns pinos na região. Ele só retornou ao time após longos meses, no segundo semestre.

Novamente sob o comando do técnico Cuca, Moisés retorna à equipe para disputar uma vaga no meio-campo com o venezuelano Alejandro Guerra, Raphael Veiga, Hyoran e Michel Bastos.