Tentando voltar a vencer, Palmeiras enfrenta o Goiás em Campinas

Nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Goiás no Estádio Brinco de Ouro, em partida válida pela 37° e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Allianz Parque reservado para um show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, o Alviverde da capital paulista transferiu o jogo para o interior do estado.

Sem vencer há cinco partidas, o Palmeiras demitiu o técnico Mano Menezes, e será comandado pelo auxiliar Andrey Lopes nessa quinta-feira. Para essa partida, o comandante não poderá contar com Felipe Melo, que terá de cumprir suspensão por conta da provocação contra a torcida do Santos, em partida realizada na Vila Belmiro, no dia 9 de outubro. Além disso, o volante também sofre com dores na panturrilha esquerda.

Substituto natural do camisa 30, Thiago Santos já tem sua venda encaminhada para o FC Dallas, dos Estados Unidos, e por isso também não deve entrar em campo. Dessa forma, a tendência é que Matheus Fernandes, autor do único gol do Verdão na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, ocupe a vaga de titular.

Nesta quarta-feira, Andrey Lopes fechou o último treinamento do Palmeiras antes do duelo, e dessa forma, não é possível cravar com tanta certeza o time que irá a campo. No comando de ataque, por exemplo, a dúvida fica entre Luiz Adriano, Borja e Deyverson.

O Goiás, por sua vez, vem em busca de recuperação após a derrota em casa diante do Fortaleza na rodada passada, e ainda sonha com uma vaga na Copa Libertadores em 2020. Para essa partida, contudo, a equipe comandada por Ney Franco não poderá contar com Michael, um dos principais destaques da temporada, que cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo.

Com a baixa, a tendência é que Rafinha herde a vaga. Além disso, o lateral-esquerdo Jefferson, totalmente recuperado de um desconforto muscular, deve retornar no lugar de Alan Ruschel. Outra mudança possível é a entrada do meio-campista Yago Felipe na vaga de Thalles.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X GOIÁS

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data: 5 de dezembro de 2019, quinta-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha; Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Luiz Adriano (Borja ou Deyverson)

Técnico: Andrey Lopes

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Thalles (Yago Felipe); Leandro Barcia, Rafael Moura e Rafinha

Técnico: Ney Franco