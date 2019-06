Sem vencer há 6 jogos, São Paulo visita o Atlético-MG por redenção

O São Paulo visita o Atlético-MG na noite desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há nada mais, nada menos que seis jogos, o Tricolor espera fechar essa primeira etapa da competição por pontos corridos de forma positiva antes da pausa para a Copa América.

Para essa partida, o técnico Cuca, que voltará à Arena Independência, onde foi muito feliz à frente da equipe rival, não poderá contar com Tchê Tchê. O volante recebeu seu terceiro cartão amarelo no Brasileirão na última rodada, contra o Avaí, e terá de cumprir suspensão automática.

Em contrapartida, Hernanes, que havia sido desfalque no empate sem gols em Santa Catarina, está de volta. O Profeta viajou na última semana para a Itália, onde sua família reside, para resolver um problema particular relacionado ao seu filho Ezequiel, mas voltou a trabalhar normalmente nos últimos dias e deve ser titular contra o Galo.

Sem vencer há seis jogos e com apenas um gol marcado neste período, o elenco do São Paulo quer fazer valer o ótimo retrospecto recente que possui jogando em Belo Horizonte. No ano passado, o Tricolor venceu dois dos três jogos que disputou na capital mineira – 3 a 1 contra o América-MG e 2 a 0 contra o Cruzeiro. A outra partida foi contra o Galo, que venceu por 1 a 0.

Já o Galo perdeu a vice-liderança do Brasileirão na última rodada ao ser derrotado pelo Santos. Agora, a equipe quer recuperar sua condição de segundo colocado e para isso precisa vencer o São Paulo e ainda contar com combinação de resultados.

O Galo tem 15 pontos e atualmente figura na terceira posição. O Santos, por sua vez, tem 17, se estabelecendo na vice-liderança, enquanto o Palmeiras ocupa a ponta da tabela, com 19 tentos, em uma campanha sem qualquer revés.

Para a partida, o Galo vai com força total para o duelo diante do Tricolor. Existem algumas dúvidas como José Welison ou Adilson no meio e a principal se Rodrigo Santana vai optar por Ricardo Oliveira ou iniciará a partida com o jovem Alerrandro que vem se destacando nos últimos confrontos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 13 de junho de 2019 (Quinta)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Viaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)

ATLÉTICO–MG: Victor, Patric, Rever, Igor Rabello, Fábio Santos, José Welison, Elias, Cazares, Luan, Chará e Ricardo Oliveira.

Técnico: Rodrigo Santana.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hernanes e Igor Gomes; Vitor Bueno (Calazans), Pato e Toró

Técnico: Cuca