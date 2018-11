Palmeiras pode igualar 1º turno do Corinthians de 2017, o melhor dos pontos corridos

Após fechar o primeiro turno na sexta colocação, com 33 pontos, o Palmeiras cresceu de produção na segunda metade do Campeonato Brasileiro e conquistou o título da competição de 2018 com uma rodada de antecedência após vencer o Vasco, no último domingo, em São Januário.

Diante de tamanha arrancada, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, dono de uma sequência de 22 partidas sem derrotas dentro da competição, chega à última rodada com chances de igualar a melhor campanha em um só turno do Brasileirão.

A marca é do Corinthians de 2017. Na primeira metade da edição daquele ano, o clube do Parque São Jorge conquistou 47 dos 57 pontos possíveis, através de 14 vitórias e cinco empates. A equipe, dirigida por Fábio Carille na época, levantou o caneco no final da temporada.

As campanhas dos rivais paulistas se equivalem até nos números de gols sofridos e marcados. Em 17 partidas, o Palmeiras de Felipão balançou as redes 32 vezes, mesma quantia do Corinthians de 2017 com um jogo a mais. Na defesa, entretanto, o Timão de Fábio Carille leva vantagem em relação ao Verdão de 2018, já que levou um gol a menos (9 a 10).

Agora, com 44 pontos só na segunda metade do campeonato, o Palmeiras pode igualar a campanha do rival se vencer o já rebaixado Vitória, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque, na partida em que marca a entrega da taça para os campeões brasileiros de 2018. Um triunfo por mais de dois gols garante ao Palestra Itália o melhor desempenho em um turno na história dos pontos corridos.