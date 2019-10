São Paulo x Corinthians: confira os palpites dos blogueiros

3 /6 /6

Jonas Campos: Escolas opostas de dois amigos de longa data. Da Vila Ema para o Majestoso, Carille e Diniz simbolizam a discussão do momento no futebol: Resultado ou desempenho? O que conta mais? Como acredito que um é consequência do outro, aposto em vitória do São Paulo no Morumbi: 1 a 0. (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)