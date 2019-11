São Paulo visita Chapecoense para tentar se recuperar de derrota no Choque-Rei

São Paulo e Chapecoense entram em campo neste sábado (2), às 21h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista, que ocupa a quarta colocação com 49 pontos, tenta se manter na zona de acesso direto à Copa Libertadores. Já a Chapecoense está na vice-lanterna, somando 21 pontos, e busca uma reação para evitar o iminente rebaixamento.

A equipe treinada por Fernando Diniz procura superar a derrota sofrida para o Palmeiras no clássico da última quarta-feira, disputado no Allianz Parque. Para isso, o clube do Morumbi terá que encarar o retrospecto desfavorável contra os catarinenses no Brasileirão. Em 11 partidas, foram três vitórias tricolores, quatro empates e quatro triunfos alviverdes.

Além disso, o Tricolor Paulista também tenta vencer como visitante pela primeira vez sob o comando do treinador que substituiu Cuca. Desde que foi anunciado, Diniz disputou quatro jogos fora do Morumbi, empatando com Flamengo e Bahia e perdendo para Cruzeiro e Palmeiras.

Para o duelo, o São Paulo não poderá contar com o centroavante Pablo, que se recupera de estiramento na coxa direita. O meio-campista Liziero, cortado do Choque-Rei por conta de desgaste muscular, novamente não foi relacionado e também será desfalque.

Depois da partida no Allianz Parque, o técnico do clube do Morumbi falou sobre os objetivos do time na competição nacional. “O São Paulo tem que se concentrar em se classificar para a Libertadores, independentemente da posição na tabela. Temos que fazer isso pensando no próximo treinamento, no próximo jogo. Lá em Chapecó não tem jogo fácil, ainda mais nessa fase do campeonato em que todo mundo está brigando por alguma coisa”, declarou.

Já a Chapecoense vem de importante vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Apesar de estar a 11 pontos de distância para o Cruzeiro, primeiro time fora da zona da degola, o discurso dentro do Verdão do Oeste não é de desistência.

“Estamos brigando, estamos lutando, é com os pés no chão, com muito empenho. Claro que ainda é muito difícil a Chapecoense buscar e não cair, mas temos que lutar, temos que chamar o torcedor. É um time de guerreiros. Um time que, com toda a adversidade que passa, demonstra honestidade”, disse o técnico Marquinhos Santos.

A Chape tem duas ausências confirmadas para o confronto diante do Tricolor Paulista. O atacante Henrique Almeida, autor de um dos gols contra o Galo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Maurício Ramos sofreu um estiramento na coxa direita e também está fora.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X SÃO PAULO

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 2 de novembro de 2019, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CHAPECOENSE: Tiepo; Renato, Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Roberto e Camilo; Dalberto, Arthur Gomes e Everaldo.

Técnico: Marquinhos Santos

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pato (Raniel).

Técnico: Fernando Diniz