São Paulo tenta embalar em clássico contra o pressionado Santos

O São Paulo recebe o Santos neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, em duelo que abre a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vivem situações diferentes na tabela, apesar de o Tricolor ter vivido semana mais tranquila do que a do Peixe.

O Alvinegro Praiano, com 53 pontos, seis a menos do que o líder Corinthians, ainda sonha com título, enquanto o clube do Morumbi, com 37, quer somar para deixar qualquer risco de rebaixamento para trás.

O grande objetivo do São Paulo no clássico, além de se afastar ainda mais dos riscos de rebaixamento, é mostrar que pode manter a regularidade na competição. Nas últimas rodadas, o que se viu foi um time que, após conquistar um triunfo, acabava sendo derrotado no jogo seguinte.

Após vencer o Sport por 1 a 0 na 26ª rodada, por exemplo, caiu para o Atlético-MG, pelo mesmo placar. Na sequência, superou o Atlético-PR (2 a 1) para ser superado pelo Fluminense, por 3 a 1, na rodada imediatamente a seguir. Agora, os comandados de Dorival Júnior vêm de triunfo sobre o Flamengo: 2 a 0.

“O que fizemos contra o Flamengo foi importante. Temos que repetir. Procurar uma sequência de vitórias. Independentemente dos resultados, o grupo está fazendo o seu melhor. A chance de ganhar a segunda seguida é agora contra o Santos e temos que aproveitar”, destacou o meia Cueva.

Para o confronto contra o Peixe, o treinador são-paulino não tem desfalques por suspensão, mesmo com uma série de jogadores pendurados. Assim, a tendência é de que a formação seja a mesma que superou o Rubro-Negro carioca no último fim de semana, com Jucilei mantido entre os titulares após recuperar a posição, na vaga de Lucas Fernandes.

Com 37 pontos, o Tricolor não vence duas seguidas no Brasileiro desde as primeiras rodadas. Na segunda e terceira partidas, contra Avaí e Palmeiras, respectivamente, o clube embalou triunfos por 2 a 0, ainda sob o comando de Rogério Ceni.

Enquanto o São Paulo curte uma pequena ‘paz’ após a vitória sobre o Flamengo, o Santos se vê dentro de uma grande pressão da torcida. Além disso, na última sexta-feira, o lateral-esquerdo Zeca entrou com uma ação para rescindir seu contrato com o clube de Vila Belmiro.

Sem o camisa 37, que travará uma batalha judicial com a diretoria do clube nos próximos meses e provavelmente não vestirá mais a camisa do Peixe, o técnico Levir Culpi deve escalar Jean Mota como titular no clássico.

Meia de origem, o jogador de 24 anos virou um ‘quebra-galho’ no Alvinegro, pois já atuou como armador, volante, lateral e até atacante. E como Zeca não voltará ao elenco, Mota provavelmente seguirá como titular pelo lado esquerdo.

O comandante santista deve contar com os retornos de Victor Ferraz, Renato e Bruno Henrique ao time titular. Os últimos treinos do Santos antes do clássico foram fechados, porém, Levir chegou a testar uma formação com três volantes, trocando Copete por Alison.

“Precisamos muito desse resultado. A vitória pode encaminhar a chegada ao Corinthians até porque jogamos antes na rodada e podemos colocar uma pressão”, enfatizou o goleiro Vanderlei.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x SANTOS

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 28 de outubro de 2017, sábado

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

SÃO PAULO: Sidão; Eder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Cueva e Marcos Guilherme; Pratto

Técnico: Dorival Júnior

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Matheus Jesus, Renato e Lucas Lima; Copete (Alison), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

*Especial para a Gazeta Esportiva