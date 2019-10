São Paulo recebe o Corinthians com foco em uma vaga no G4 do Brasileiro

O São Paulo recebe o Corinthians neste domingo, às 18h (de Brasília), no estádio do Morumbi, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho em uma vaga no G4 da competição, a equipe comandada por Fernando Diniz pode até desbancar seu arquirrival da quarta colocação em caso de uma vitória elástica.

Essa será o quinto Majestoso do ano. No Campeonato Paulista, as equipes se enfrentaram na primeira fase, com vitória do Corinthians por 2 a 1, e, posteriormente, fizeram a final do Estadual, com empate em 0 a 0 no Morumbi e triunfo alvinegro em Itaquera por 2 a 1, com direito ao gol do título marcado por Vagner Love aos 45 do segundo tempo. No primeiro turno do Brasileirão, nova vitória corintiana, desta vez por 1 a 0.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Daniel Alves, convocado pela Seleção Brasileira principal, Antony, convocado pela Seleção Brasileira olímpica, e muito provavelmente Pablo, que sentiu o adutor na última quarta-feira, contra o Bahia, sendo substituído ainda no primeiro tempo. Em contrapartida, Arboleda, que cumprir suspensão na rodada passada, está de volta ao time.

Pelo lado do Corinthians, o que se espera é uma atuação um pouco mais segura do que aquela apresentada no empate por 2 a 2 diante do Athletico-PR, na Arena, na última quinta-feira. O próprio técnico Fábio Carille comentou o mau momento do Timão, que possui 43 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela.

“É certo que temos de melhorar, crescer, tem margem, sim. O time tem oscilado muito, a volta da Copa América foi melhor, e com todas as dificuldades a gente está em quarto. A gente sabe nossos problemas, estamos trabalhando forte para o futuro”, disse em coletiva de imprensa após o jogo.

Com pouco tempo para treinar, o treinador poderia manter a mesma base para enfrentar o Tricolor. Mas, além das ausências confirmadas de Pedrinho e Sornoza, com as seleções olímpica e equatoriana, respectivamente, e Junior Urso, tratando uma contratura muscular na coxa direita, Carille perdeu o volante Ralf. Na sexta-feira à noite, o veterano estava no carro que se envolveu em um acidente automobilístico e ficou fora da relação do jogo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data: 13 de outubro de 2019 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Arbitragem: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan; Tchê Tchê, Hernanes, Liziero e Vitor Bueno; Pato

Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS:Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love e Boselli

Técnico: Fábio Carille