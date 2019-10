São Paulo finaliza cinco vezes mais do que o Corinthians no clássico

Quando foram divulgadas as escalações do Majestoso, esperava-se uma postura até mais ofensiva do Corinthians em relação ao São Paulo para o clássico deste domingo no Campeonato Brasileiro. O Timão tinha em campo a dupla Boselli e Vagner Love, enquanto o Tricolor preencheu o meio-campo e deixou Alexandre Pato isolado no ataque. Mas, dentro de campo, o time são-paulino teve uma postura mais contundente e dominou as ações dentro do estilo de seu técnico Fernando Diniz.

Segundo os dados do SportRadar, na posse de bola, o São Paulo teve superioridade de 56% contra 44% do adversário. Mas a diferença absurda veio nas finalizações: foram 15 do Tricolor contra apenas três do Corinthians.

A vitória fez o São Paulo igualar a pontuação do Corinthians – ambos estão com 43 pontos no Campeonato Brasileiro. O Timão ainda fica em vantagem na classificação em função do saldo de gols.