Santos visita o Fortaleza no Castelão para manter a vice-liderança

O Santos busca manter a vice-liderança do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, às 20 horas (de Brasília), no Castelão, pela 35ª rodada. Dono de 68 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, o Peixe leva a vantagem no número de vitórias e precisa de um simples triunfo para manter a segunda posição.

Para a partida, Jorge, com desconforto na parte posterior do joelho direito, segue fora, assim como Gustavo Henrique e Marinho, que receberam o terceiro amarelo na goleada sobre o Cruzeiro e cumprem suspensão. Derlis González assume a vaga do atacante, enquanto o substituto do defensor é uma das dúvidas de Sampaoli.

Luan Peres e Luiz Felipe brigam pela posição. O primeiro, porém, ainda pode parar na lateral esquerda, o que faria Felipe Jonatan ir para o banco de reservas. Evandro e Pituca disputam um espaço no meio-campo.

“Queremos sair com a vitória porque a gente ainda tem um objetivo dentro do campeonato, que é bater o recorde de 71 pontos do Santos. Estamos pensando nisso e queremos ajudar o clube ficando em segundo colocado para poder entrar uma grana boa”, disse o zagueiro Lucas Veríssimo.

Sem perder em casa há quatro jogos, o Fortaleza também tem algumas dúvidas para a partida. Gabriel Dias e Tinga, decisivos no empate com o Internacional, lutam por uma posição na lateral direita. O zagueiro Paulão, ausência contra o Colorado por questões contratuais, volta e deve começar a partida.

Com a suspensão de Carlinhos, Bruno Melo, que atuou na última rodada como zagueiro, ganhará uma chance na lateral esquerda. Jackson segue em recuperação de lesão no músculo adutor da coxa e vai ser desfalque mais uma vez no time comandado por Rogério Ceni.

“É uma equipe com muita intensidade, a gente sabe disso. Mas vamos fazer o nosso jogo, propor, ter a bola. Nossa equipe gosta da bola, a equipe do Santos também gosta de ter a bola, vai ser um jogo divertido para quem assistir”, analisou Gabriel Dias.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X SANTOS

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 28 de novembro de 2019, quinta-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, André Luís, Osvaldo e Wellington Paulista

Técnico: Rogério Ceni

SANTOS: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan (Luan Peres; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Pituca); Derlis González, Soteldo e Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli