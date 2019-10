Santos tenta aproveitar momento ruim do Inter para ainda sonhar com título

O Santos tentará aproveitar o momento ruim do Internacional neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira Rio, para ainda sonhar com o título do Campeonato Brasileiro.

Antes da partida pela 25ª rodada do Brasileirão, o vice-líder Peixe, embalado pela vitória contra o Palmeiras, está a oito pontos do Flamengo, primeiro colocado. O Rubro-Negro visitará o Athletico-PR nesta rodada.

O Inter, em sexto na tabela, busca a reação com o técnico interino Ricardo Colbachini. Odair Hellmann foi demitido na última quinta-feira, no retorno da viagem com a derrota para o CSA na bagagem, e o Colorado procura por um novo comandante.

O Alvinegro segue com uma lista grande de desfalques: Carlos Sánchez está suspenso e outros sete ausentes na Data-FIFA: Cueva (Peru), Derlis (Paraguai), Felipe Jonatan (seleção olímpica), Jackson Porozo (Equador), Kaio Jorge e Sandry (seleção sub-17) e Soteldo (Venezuela).

Em compensação, Evandro retorna após ser expulso diante do Vasco e deve ser escalado como titular por Jorge Sampaoli em Porto Alegre. Gustavo Henrique, depois de entorse no tornozelo direito, é dúvida.

“Equipe ainda não perdeu no Beira-Rio, muito difícil de ser batida lá dentro. Vamos procurar fazer um grande jogo como contra o Palmeiras. Temos que ir até lá e conseguir um grande resultado”, disse o lateral-direito Pará.

O principal desfalque do Internacional para o duelo deste final de semana é Paolo Guerrero, convocado pelo Peru. A lista de baixas ainda tem Bruno Fuchs (seleção olímpica) e Sóbis, Moledo e William Pottker no departamento médico. Nonato cumpriu suspensão e retorna.

“Não é confiança no profissional. A gente confia. É questão de desempenho. A gente entende que o momento requer uma mudança para chegar aos objetivos até o final do ano”, disse o presidente Marcelo Medeiros, sobre a demissão de Odair.

No primeiro turno, Santos e Internacional empataram por 0 a 0 na Vila Belmiro. Esse jogo iniciou uma sequência de oito partidas consecutivas sem derrota para o Peixe.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Santos

Data: 13 de outubro de 2019 (domingo)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Luiz Claudio Regazone (ambos do RJ)

Internacional: Marcelo Lomba, Heitor, Emerson Santos (Klaus), Victor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick; Nico López, D’Alessandro (Wellington Silva) e Guilherme Parede

Técnico: Ricardo Colbachini

Santos: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Luan Peres) e Jorge; Diego Pituca, Evandro e Jean Mota (Felipe Aguilar ou Alison); Marinho, Tailson e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli