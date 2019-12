Santos publica provocações ao Flamengo após goleada na Vila Belmiro

Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, o Santos foi às redes sociais para provocar o rival carioca. Instantes após a partida, o Peixe, por meio de seu perfil oficial do Twitter, tirou sarro do Rubro-Negro e do atacante Gabigol, ex-jogador da equipe santista.

Na primeira publicação, o Alvinegro Praiano publicou uma foto de Sasha e Sánchez comemorando um dos quatro gols com a legenda “Em Dezembro de 19… #BotouNaRoda!”, em referência à música cantada pelos torcedores flamenguistas durante boa parte da temporada.

Em Dezembro de 19… #BotouNaRoda! Santos atropela o Flamengo no Alçapão: 4 a 0, com gols de Marinho, Sánchez (2x) e Sasha! pic.twitter.com/gdukfPRCoI — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 8, 2019

Em seguida, o Peixe postou três desenhos do personagem Homer Simpson segurando placas com os dizeres “Hoje tem gol do Marinho”, “Hoje tem gol do Sasha” e “Hoje tem gol do Sánchez”. A brincadeira tem relação com a frase “Hoje tem gol do Gabigol”, que viralizou com a boa fase do ex-atacante alvinegro.

Com o grande triunfo sobre o Flmaengo, o Santos chegou a 74 pontos, garantiu a segunda colocação e fez sua melhor pontuação na história dos pontos corridos com 20 times. Além disso, o Peixe também registrou a melhor campanha de um vice-campeão em Brasileiros com 20 clubes, formato adotado desde 2006.