Santos enfrenta o Grêmio em busca da reabilitação na Vila Belmiro

Em busca da reabilitação, o Santos enfrenta o Grêmio neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada, abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

O Peixe perdeu para o Flamengo no último fim de semana e caiu para a terceira colocação, com 37 pontos, dois atrás do Palmeiras e a cinco do Rubro-Negro.

E mais do que voltar a vencer, o Alvinegro precisa voltar a vencer em sua casa. O time dirigido por Jorge Sampaoli empatou com Fortaleza e Athletico-PR nos últimos compromissos na Vila. O técnico não contará com Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Diego Pituca e Evandro podem reforçar o time após torção no tornozelo e edema na coxa, respectivamente.

“É um dos pontos principais para retomar a liderança. É difícil ganhar do Santos em casa. Nunca joguei contra o Santos, mas amigos falam que é muito difícil. Não perdemos jogos, mas perdemos quatro pontos em dois jogos. Não podemos deixar a desejar dentro de casa, vencer sempre, e que contra o Grêmio seja a primeira vitória do segundo turno”, disse Felipe Jonatan.

O Grêmio é o oitavo colocado, com 28 pontos, e deve ter força máxima no sábado. O Tricolor também se prepara para a semifinal da Libertadores da América contra o Grêmio, a partir de 2 de outubro, em Porto Alegre.

O técnico Renato Gaúcho deve ter Maicon de volta – o capitão está recuperado de lesão muscular. Pedro Geromel segue fora de combate e deve ser substituído por David Braz, ex-Santos.