Santos enfrenta o Goiás na Vila Belmiro para se manter líder do Brasileirão

Em busca de permanecer líder, o Santos enfrenta o Goiás neste domingo, às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem 29 pontos e assumiu a ponta da tabela ao vencer o Avaí no último domingo. O Esmeraldino faz boa campanha e é nono, com 17.

O Alvinegro tem força máxima. A única indefinição é pelo estrangeiro cortado por causa do limite de cinco por partida. Cueva pode ficar mais uma vez fora. Aguilar, pendurado, tem chance de ser poupado.

O técnico Jorge Sampaoli alerta para os perigos do Goiás. A tendência é de voltar a utilizar Lucas Veríssimo, suspenso diante do Avaí, no esquema com três zagueiros.

“Goiás tem duas linhas de quatro fortes, muito juntas. Bem trabalhado defensivamente, com atacantes interessantes, Kayke volta para jogar e Michael é profundo. Não podemos sofrer nas transições. Michael sozinho pode causar dano. Temos que estar bem organizados para ganhar”, disse o treinador.

O Goiás não conta com Daniel Guedes por força de contrato – o lateral-direito está emprestado pelo Santos até dezembro deste ano. Outro desfalque é Yago Felipe, suspenso.

A aposta do Esmeraldino está nos espaços deixados pelo Peixe em casa. O Alvinegro ataca com pelo menos sete jogadores.

“Vai ser um jogo em que teremos bastante espaço. Se nossa equipe marcar bem e sair no contra-ataque, tem grande chance de vencer”, afirmou Léo Sena.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X GOIÁS

Local: Vila Belmiro

Data: 4 de agosto de 2019

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

SANTOS: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Jorge; Derlis González (Uribe ou Marinho), Soteldo e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

GOIÁS: Tadeu, Kevin, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marlone; Michael, Leandro Barcoa e Kayke

Técnico: Claudinei Oliveira