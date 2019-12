Santos e Palmeiras podem atingir marca histórica no Brasileiro com 20 times

Com o Flamengo já tendo confirmado o título antecipado do Campeonato Brasileiro, a última rodada da competição nacional vale pouco para Palmeiras e Santos. No entanto, os rivais paulistas brigam para saber quem terminará com o vice-campeonato. Além da segunda posição, quem vencer essa disputa também pode sair com um recorde na era dos pontos corridos com 20 clubes.

No momento, o Peixe está logo atrás do Rubro-Negro, somando 71 pontos. O Palmeiras, terceiro colocado, tem o mesmo número de pontos, mas leva desvantagem na quantidade de vitórias. Assim, um triunfo na partida final faz com que as equipes cheguem a 74.

Caso o segundo colocado termine a competição com essa pontuação, será a melhor campanha de um vice-campeão desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 times no formato de pontos corridos, em 2006.

Atualmente, Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro dividem o posto de melhor vice do período, com 72 pontos cada. O Tricolor Gaúcho atingiu a pontuação em 2008, ano em que o São Paulo foi campeão. Já o Galo chegou ao número em 2012, quando perdeu o título para o Fluminense. E o Rubro-Negro anotou os 72 pontos na temporada passada, que teve o título do Campeonato Brasileiro conquistado pelo Verdão.

Na última rodada, todas as partidas serão disputadas às 16h (de Brasília) deste domingo. Enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Santos recebe o campeão Flamengo na Vila Belmiro, em Santos (SP).