Santos aumenta proposta ao São Paulo, mas segue distante de Lucas Fernandes

O Santos aumentou a proposta ao São Paulo, mas segue distante de contratar Lucas Fernandes, meia indicado pelo técnico Jorge Sampaoli.

Depois de sinalizar com 1,5 milhão de euros (R$ 6,7 mi) por 50% dos direitos econômicos, o Peixe chegou em quase 2 milhões de euros (R$ 9 mi) por 70% do “passe”. O Tricolor, porém, quer 2,5 milhões de euros (R$ 11,1 mi) por 50%.

Sampaoli é fã de Lucas Fernandes e vê no atleta a capacidade de atuar em mais de uma função no meio-campo, com características similares às de Diego Pituca – a de um “volante pela esquerda”.

O Santos mantém o contato com o São Paulo e espera por um “desconto” nos próximos dias. A proximidade do fim da janela internacional de transferências, entre o fim de agosto e o início de setembro dependendo do país, pode ajudar o Peixe.

Lucas atuou no primeiro semestre pelo Portimonense, de Portugal, e foi reintegrado ao Tricolor, porém, não tem sido utilizado pelo técnico Cuca. O contrato vai até o fim de 2021.

