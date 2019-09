Renato Gaúcho diz que deu nó tático no Santos na Vila

O Grêmio de Renato Gaúcho deu mais uma prova de sua força e talento. Na Vila Belmiro, impôs a primeira derrota do Santos na Vila Belmiro desde que Jorge Sampaoli chegou ao Brasil. E com um placar incontestável: 3 a 0. Desta forma, o comandante gremista voltou a reforçar a teoria de que sua equipe tem o melhor futebol do Brasil.

“Mais uma vez, para mim não é surpresa. Quando falo que é o melhor futebol do Brasil, as pessoas dizem que estou menosprezando. Não escolhemos adversário, nem local”, disse Renato Gaúcho, que fez questão de dar uma resposta por um possível “nó tático” recebido na derrota para o Santos em Porto Alegre na primeira rodada do Brasileirão. “Muita gente disse que houve nó tático em Porto Alegre, posso dizer que nó tático foi hoje”, emendou.

Para Renato Gaúcho, a superioridade gremista foi incontestável e poderia ter sido maior no placar. “Se o Grêmio levasse mais a sério, poderíamos ter aumentado o placar”, avisou.

O show na Vila Belmiro foi possível porque os jogadores do Grêmio cumpriram as exigências de Renato Gaúcho principalmente no segundo tempo. No intervalo, o treinador pediu para o time aumentar o ritmo e pressionar o adversário.

“Não começamos muito bem a partida, nosso goleiro fez boa defesas e depois nos encontramos. No segundo tempo começamos a jogar, a valorizar a bola, construir situações de gols e jogar da forma que estamos acostumados”, disse.