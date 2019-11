8 /8 /8

Jonas Campos: O Palmeiras ainda sonha com o título e vem se consolidando com Mano Menezes. O Corinthians ainda sonha com uma vaga na Libertadores apostando no interino Dyego Coelho - já que Tiago Nunes assume só em 2020. Considerando o momento e o apoio da torcida, o Verdão (mandante) é favorito, o que não significa muita coisa quando o assunto é Derby. Mesmo assim, aposto em vitória alviverde: 2 a 0. (Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press)