Presidente do Santos vê “conversa fiada” sobre Sampaoli no Flamengo: “Só sai se for burro”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não está preocupado com as especulações sobre Jorge no Flamengo. O clube carioca teria o argentino como alvo para a possível substituição de Abel Braga.

Peres acredita na permanência de Sampaoli até o fim do contrato – em dezembro de 2020. O temor é por proposta de um grande clube da Europa ou uma seleção de expressão.

“Isso é conversa fiada. Sampaoli só sai do Santos se for burro”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Na visão da diretoria, Sampaoli “casou” com o clube, mas principalmente com a cidade. O carinho é tão grande a ponto de uma campanha por jogos na Vila Belmiro e até por cachorros liberados na areia da praia.

Há a frustração de Sampaoli por não contar com um novo centroavante no elenco, mas nada suficiente para querer sair do Peixe neste momento. Na sua apresentação oficial, o treinador disse que substituir Gabigol era prioridade. Quase cinco meses depois, o pedido não foi atendido.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com