Pedrinho x Dudu: veja os números dos protagonistas do clássico

Neste domingo, às 19h (horário de Brasília), Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro, e apesar da enorme rivalidade, as equipes têm algo em comum: um jogador rápido, habilidoso, que atua no lado do campo e que, quando tem a bola nos pés, enche a torcida de expectativa. Trata-se de Pedrinho e Dudu, jogadores que dividirão a atenção no Derby.

Já com status de ídolo alviverde, Dudu chega para o clássico sendo um dos grandes símbolos do atual Palmeiras, e carrega consigo a responsabilidade de ser o protagonista do time. Pedrinho, por sua vez, ainda jovem, vem superando um período de desconfiança, e com dois gols nos últimos dois jogos, se credita como principal esperança ofensiva do Timão.

A importância do camisa 7 no time de Felipão se reflete em números. No Campeonato Brasileiro, Dudu é o líder de assistências da equipe (5), dribles (11), finalizações (32) e faltas sofridas (40). O atacante também já balançou as redes duas vezes no Brasileirão, além de ter acertado nada menos que 26 cruzamentos.

Pelo lado do Timão, Pedinho se destaca principalmente no quesito finalização. O jovem é o vice-líder com 13, apenas três atrás do líder Sornoza, e o alto número de chutes no gol reflete, naturalmente, nas bolas na rede: Pedrinho é o artilheiro do Corinthians no Brasileiro, com quatro gols marcados.. Além disso, já foram seis cruzamentos certos, nove dribles e 14 faltas sofridas.