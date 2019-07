Paulistas são as maiores ‘ameaças’ a Verdão e Fla, diz especialista em finanças

Nas finanças do futebol brasileiro, a dominância de Palmeiras e Flamengo permanece intacta. É o que mostra a Análise Econômico-financeira do Itaú BBA, divulgada nesta terça-feira, que tem o Verdão e o Rubro-Negro como os detentores das maiores receitas do país (números de 2018), dentre os 27 principais clubes nacionais. Na sequência, estão São Paulo e Corinthians, que, para o especialista César Grafietti, também são os únicos com chances de alcançar o nível econômico dos rivais, embora estejam desperdiçando seus potenciais de crescimento.

“Naturalmente, Corinthians e São Paulo são os clubes com maior potencial. Por estarem muito abaixo de suas capacidades, mas que, com algum ajuste, não tão grande, conseguem se resolver. O Grêmio já passou deste estágio. Mas, considerando a distância natural entre um time que é mais regional e clubes mais nacionais, como Palmeiras e Flamengo, acho que vai chegar próximo, mas certamente nunca vai colar nesses dois”, apontou.

O problema é que as receitas obtidas por Tricolor e Timão (R$ 399 e R$ 389 milhões, respectivamente), em 2018, estão bem abaixo das obtidas por Palmeiras (R$ 654 milhões) e Flamengo (R$ 536 milhões). Para o consultor do Itaú, a saída para os dois clubes paulistas seria vender melhor suas respectivas marcas, além de, com um ajuste de gastos, voltar a conquistar resultados positivos dentro de campo.

“Primeiro, do ponto de vista de receita, a necessidade é conseguir rentabilizar melhor sua marca. Por exemplo, muitos clubes perderam publicidade no ano passado. São Paulo e Corinthians são os exemplos mais claros, porque possuem um terço das receitas de publicidade de Palmeiras e Flamengo. Não me parece que seja esta a distância entre as marcas, em termos de apelo junto ao torcedor e ao consumidor”, sugeriu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Depois, é controlar gastos de uma forma que você tenha mais eficiência com os gastos que você tem. Não faz sentido um clube, por exemplo, gastar tanto quanto o São Paulo e não conquistar nada. Tem alguma coisa errada. Conforme você consegue ajustar mais o nível de gastos, você consegue melhorar o desempenho dentro de campo, trazer mais investidores, mais interessados em associar a marca ao clube e, assim, você consegue crescer”, completou.

O que é a Análise Econômico-financeira do Itaú BBA:

A Análise Econômico-financeira dos Clubes Brasileiros é um balanço anual realizado pelo Itaú BBA, que engloba, há uma década, informações públicas das contas dos maiores clubes do país (no balanço de 2018, a exceção foi o CSA). O estudo é baseado nas receitas e nos gastos totais das instituições ao longo de um ano, as quais permitem ao torcedor entender melhor a estrutura financeira de seu respectivo time, dos rivais e dos demais, em meio ao cenário nacional.