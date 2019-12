Para se manter no 2º lugar, Santos recebe a rebaixada Chapecoense

Em busca do segundo lugar do Campeonato Brasileiro, o Santos visitará a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe é o atual vice-líder, com 68 pontos, mesmo número do Palmeiras, atrás por ter uma vitória a menos na competição. A diferença entre uma posição e outra em premiação é de R$ 1,6 milhão.

O Alvinegro terá de superar desfalques para voltar a vencer depois da derrota para o Fortaleza. Além do próprio técnico Jorge Sampaoli, há outros quatro suspensos: Luan Peres, Pará, Jean Mota e Soteldo. O auxiliar Jorge Desio ficará na área técnica.

Em compensação, Gustavo Henrique e Marinho, titulares absolutos com Sampaoli, retornam após o terceiro cartão amarelo e a ausência no Castelão.

A Chape, já rebaixada e no 19º lugar, não contará com Bruno Pacheco e Everaldo, dois dos “salvos” na campanha ruim. Roberto e Henrique Almeida devem ser os substitutos.

Arthur Gomes, atacante emprestado pelo Santos, briga por vaga no ataque com Dalberto. O Menino da Vila tem contrato até 31 de dezembro e não deve ficar em Chapecó.

No primeiro turno, o Peixe venceu por 1 a 0, em jogo fraco tecnicamente. O gol foi contra do zagueiro Gum.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CHAPECOENSE

Data: 1 de dezembro (2019)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Clovis Amaral da Silva (PE) e Jucimas dos Santos Dias (BA)

VAR: Newton dos Reis Barreira (SP)

SANTOS: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha

Técnico: Jorge Sampaoli

CHAPECOENSE: João Ricardo, Eduardo, Douglas, Maurício Ramos e Roberto; Amaral, Márcio Araújo e Camilo; Renato, Arthur Gomes (Dalberto) e Henrique Almeida

Técnico: Marquinhos Santos