Com tabu em jogo, Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque

Nesta quarta-feira, às 19h15, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque. Ainda sonhando com o título da competição, mesmo a dez pontos do líder Flamengo, o Verdão tenta manter o tabu em casa contra um Tricolor embalado após a chegada de Fernando Diniz.

O Palmeiras defende um excelente retrospecto contra o São Paulo no Allianz. Em oito jogos, são sete vitórias do Verdão e um empate. Além disso, o time de Mano Menezes pode ampliar a série sem derrotas pelo Campeonato Brasileiro. O clube não perde na competição desde 26 de maio de 2018, na derrota para o Sport.

Dentro de campo, Mano Menezes ganhará reforços para o Choque-Rei desta quarta-feira. Na defesa, Gustavo Gómez volta após cumprir suspensão na última rodada e deve formar a dupla de zaga com Vitor Hugo. Poupados contra o Avaí, Marcos Rocha deve reassumir a lateral-direita, enquanto William retorna ao ataque.

Como opção técnica, a tendência é que Gustavo Scarpa ocupe a vaga no meio-campo no lugar de Lucas Lima. Ainda com Luiz Adriano fora, Deyverson será o titular no comando de ataque e fará o seu jogo de número 100 pelo Verdão.

O Alviverde vem de vitória apertada contra o Avaí por 2 a 1, em Florianópolis, pela 28ª rodada do Brasileirão. O resultado fez com que a distância do 2º colocado Verdão para o líder Flamengo se mantivesse em dez pontos.

No lado tricolor do clássico, o São Paulo busca quebrar o tabu no estádio rival para confirmar boa fase vivida sob comando de Fernando Diniz. Desde a chegada do treinador, são quatro vitórias, dois empates, uma derrota e a entrada no G4 do Brasileirão.

Se a marca negativa no Allianz incomoda os são-paulinos, o elenco pode relembrar o último confronto no estádio, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista, quando o São Paulo empatou pela primeira vez no local e garantiu a classificação para a decisão do Estadual nos pênaltis.

“Eu, particularmente, não levo isso em consideração. Para o Palmeiras jogar lá, como para gente jogar aqui, é um fator importante, mas isso não é determinante. Determinante é o que os jogadores conseguem fazer dentro do campo”, afirmou Diniz após a vitória contra o Atlético-MG no Morumbi. Será o segundo clássico do comandante no clube tricolor. No primeiro, vitória dentro de casa por 1 a 0 contra o Corinthians.

Em relação ao time que bateu o Galo, o São Paulo terá os retornos de Daniel Alves e Luan, que estavam suspensos. As duas peças devem voltar ao time titular, nos lugares de Igor Vinícius e Liziero, respectivamente. Com o camisa 10 na lateral, Diniz deverá ter Luan como primeiro homem de meio-campo, seguido por uma linha com Antony, Igor Gomes, Tchê Tchê e Vitor Bueno mais a frente. Pato aparece no comando de ataque.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data: Sábado, dia 13 de julho de 2019

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Deyverson

Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan; Antony, Tchê Tchê, Igor Gomes e Vitor Bueno; Alexandro Pato

Técnico: Fernando Diniz