Palmeiras x Avaí marca o confronto entre o elenco mais caro e o mais barato do Brasileirão

Palmeiras e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, na nona e última rodada antes da parada para a Copa América. Além do confronto reunir o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro, a partida tem outra particularidade: enquanto o Verdão possui o elenco mais caro do Brasil, o Leão da Ilha tem o mais barato dentre os 20 times que estão na Série A.

De acordo com o site especializado em valores de mercado Transfermarkt, o Palmeiras lidera o ranking de times mais caros do país com um elenco avaliado em 100,95 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões). Do outro lado, o Avaí está na lanterna, com um grupo de jogadores avaliado em 12,85 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões).

Para exemplificar a discrepância entre os valores de mercado dos dois times, apenas o meia-atacante Dudu, do Verdão, é mais valioso do que todo o elenco do time catarinense. Isso porque o jogador do alviverde é avaliado em 15 milhões de euros (cerca de RS 65 milhões), ou seja, aproximadamente R$ 10 milhões a mais do que o elenco do Avaí.

Além de Dudu, outros destaques do Palmeiras no quesito valor de mercado são os meias Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Ambos são avaliados em oito milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões). Para efeito de comparação, o jogador com o maior valor de mercado do Avaí é o meio-campista Luan Pereira, de 19 anos, que é avaliado em 900 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões)

Dudu figura na quarta colocação do ranking de jogadores mais valiosos que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro. Na sua frente, estão em ordem crescente: João Pedro, do Fluminense, e Everton, do Grêmio, ambos avaliados em 20 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões), e Rodrygo, do Santos, avaliado em 40 milhões de euros (cerca de R$ 175 milhões). O jovem do Tricolor Carioca já foi vendido ao Watford, enquanto o Santista irá para o Real Madrid no meio do ano.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com