Palmeiras visita o Ceará para tentar se recuperar de eliminação na Copa

Neste sábado, o Palmeiras tenta se recuperar da eliminação na Copa do Brasil, em partida contra o Ceará, às 19h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 11ª rodada da competição. O Vozão, por sua vez, quer se manter fora da zona de rebaixamento.

Depois de cair para o Internacional na última quarta-feira, a torcida palestrina protestou. Moisés, que perdeu o pênalti decisivo diante dos colorados, sofreu ofensas nas redes sociais (incluindo a de seus filhos) e deve ser negociado pelo clube. Além disso, a Mancha Alviverde emitiu nota de protesto contra a equipe, direcionando as críticas principais para Felipão, Dudu, Lucas Lima e Deyverson.

Apesar do cenário, o Alviverde segue como líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, três a mais que o Santos, segundo colocado. Com a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Godoy Cruz, na próxima quarta-feira, Felipão deverá escalar um time misto em Fortaleza.

O jogo simboliza o reencontro da torcida Alvinegra com o Ceará após a pausa para a Copa América, já que o Vovô atuou pela última vez em casa no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no dia 8 de junho, pela oitava rodada do Brasileirão.

Outro possível reencontro acontecerá entre o centroavante Arthur Cabral, do Palmeiras, e seu ex-clube. No Vozão, o atleta fez uma grande temporada em 2018, anotando 24 gols em 55 jogos. Ex-companheiro, o zagueiro Luiz Otávio brincou com o atleta.

“Tenho muito carinho por ele, assim como ele tem por mim. Mas ele não ganhava no treino, não vai ganhar no jogo, né. Brincadeira, Arthur! Vem tranquilo. Agora ele está defendendo o Palmeiras, tem que honrar assim como ajudou a gente aqui. É um grande companheiro, do bem, espero que dê tudo certo na carreira dele, mas pode ficar sentado, espera a próxima rodada (risos)”, brincou.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ x PALMEIRAS

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de julho de 2019, sábado

Horário: 19h (Brasília)

Árbitro: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ), auxiliado por Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ) e Carlos Berkenbrock (SC)

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; William Oliveira, Fernando Sobral, Ricardinho, Thiago Galhardo; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso

Técnico: Enderson Moreira

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Thiago Santos (Felipe Melo), Matheus Fernandes (Ramires) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Arthur Cabral (Borja)

Técnico: Felipão