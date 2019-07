Palmeiras tenta voltar a vencer em duelo com o Vasco, no Allianz Parque

Neste sábado, o Palmeiras busca a recuperação em meio à uma série ruim após a Copa América, diante do Vasco, que tenta dar sequência depois de vencer o clássico contra o Fluminense. No Allianz Parque, a bola rola a partir das 17h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Luiz Felipe Scolari não vence há quatro jogos. A última vez em que isso ocorreu foi há dois anos e os palestrinos já demonstraram incômodo com o jejum.

“Esses resultados deixam jogador e torcida chateados, porque sempre almejamos coisa grande. Mas não dá para ficar vivendo o que passou. Tem que esquecer e focar no próximo jogo, no Vasco”, afirmou o meia Raphael Veiga.

Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Internacional e do empate com o Godoy Cruz no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras se vê ameaçado também no Brasileirão. O Santos chegou aos 26 pontos e empatou com o Alviverde, que está à frente nos critérios de desempate.

“O Santos está atrás, mas isso não nos pressiona. Jogar no Palmeiras já tem a pressão de vestir uma camisa grande. Temos que pensar na gente e parar de pensar neles. Sempre que jogar, jogar bem, que as coisas vão acontecer naturalmente”, completou.

A escalação palestrina para o duelo é um mistério. Com o jogo decisivo contra o Godoy Cruz na próxima terça-feira, existe a possibilidade de Felipão escalar apenas reservas contra o Vasco, também em virtude da sequência de viagens recentes enfrentada pelos palmeirenses (Porto Alegre, Fortaleza e Buenos Aires).

No Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a volta do goleiro Fernando Miguel que se recuperou de uma virose. Sidão que foi o titular diante do Fluminense volta ao banco de reservas. Quem também está garantido na equipe que vai enfrentar o Palmeiras, em São Paulo, é o meia Bruno César. O experiente jogador foi um dos destaques da vitória sobre o Fluminense na última rodada e terá uma nova chance para demonstrar que recuperou a sua forma.

Durante os treinamentos da semana, Bruno César trocou muito de posição com Valdívia e Marrony que serão seus companheiros no setor ofensivo. Apesar de respeitar o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, o ambiente na equipe de São Januário é de muita confiança. Para os jogadores mais experientes, a presença do técnico Vanderlei Luxemburgo tem sido fundamental para devolver o entusiasmo ao grupo, mesmo com os problemas financeiros que afetam o clube.

Quem também está muito motivado para a partida é o lateral-direito Yago Pikachu. Ele já marcou 96 gols na carreira, 34 pelo Vasco, e espera marcar diante do Palmeiras porque seu objetivo, além de ajudar a equipe, é chegar a 100 gols, uma marca que Pikachu considera muito importante na sua carreira, principalmente pela posição que é, naturalmente, mais defensiva dentro de uma equipe. O jogador que veio do Paysandu já superou Felipe como o lateral com mais gols marcados com a camisa da equipe de São Januário.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x VASCO

Local: Allianz Parque – Sao Paulo – SP

Data: 27/07/2019

Horário: 17h

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro ( MG (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo – MG (FIFA) e Ricardo Junio de Souza – MG

VAR: Emerson de Almeida Ferreira – MG

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castán, Henriquez e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Bruno César, Valdívia e Marrony

Técnico: Vanderlei Luxemburgo