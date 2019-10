Palmeiras tem pior desempenho contra adversários na reta final do Brasileiro; veja balanço do G6

Faltam apenas dez rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e ainda há muito em jogo. Apesar de muitos já cravarem o campeão, as vagas para a Libertadores do ano que vem estão em aberto. Por conta disso, a Gazeta Esportiva apresenta os próximos adversários da reta final dos seis primeiros colocados da tabela, trazendo seus respectivos aproveitamentos no primeiro turno, começando já por essa quarta-feira.

O Flamengo, como era de se esperar, tem o melhor aproveitamento em relação aos seus próximos adversários da tabela (83,3%), enquanto o Palmeiras, segundo colocado, não foi bem no primeiro turno contra seus dez times finais e tem o pior desempenho (46,6%) entre os seis primeiros colocados.

G3: Flamengo, Palmeiras e Santos

O líder absoluto Flamengo, dez pontos à frente do segundo colocado, enfrenta o Goiás nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Como curiosidade, vale a lembrança que esse duelo foi a estreia de Jorge Jesus no Brasileirão, com uma sonora goleada por 6 a 1.

Depois, o clube carioca terá pela frente Corinthians, Botafogo, Bahia, Grêmio, Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí e Santos, sendo cinco jogos em seus domínios e cinco fora de casa. No primeiro turno, os números são impressionantes contra esses times: um empate (Timão), uma derrota (Tricolor baiano) e oito vitórias, um aproveitamento de 83,3%.

Na vice-colocação vem o Palmeiras, que começou o ano com tudo, mas acabou eliminado das competições que disputava e viu o Rubro-Negro abrir dez pontos de vantagem na liderança. A sequência do Verdão começa difícil no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Depois, o alviverde terá Ceará, Vasco, Corinthians, Bahia, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Goiás e Cruzeiro. No primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras enfrentou essas equipes e não passou por uma boa fase, somando cinco empates, duas derrotas e três vitórias, essas últimas seguidas, já sob comando de Mano Menezes. O aproveitamento, portanto, foi de 46,6%.

Finalizando o G3 está o Santos, que vem se mostrando irregular no returno. Na próxima quinta a equipe enfrenta o Bahia na Vila Belmiro e depois terá pela frente Botafogo, Avaí, Goiás, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Chapecoense, Athletico-PR e Flamengo.

No primeiro turno o Peixe somou cinco vitórias, três derrotas e dois empates contra esses adversários que reencontrará até o final do campeonato nacional, com um aproveitamento de 56,6%. Com essa irregularidade, ocupou a segunda posição, mas voltou a perder o posto para o rival Palmeiras, que agora tem cinco pontos à frente.

G6: São Paulo, Internacional e Corinthians

O São Paulo vem se firmando na quarta posição da tabela. São 49 pontos, quatro a mais que Internacional e Corinthians, quinto e sexto, respectivamente. O Tricolor inicia sua reta final tendo na frente o Palmeiras e continua sua sequência com Chapecoense, Fluminense, Athletico-PR, Santos, Ceará, Vasco, Grêmio, Internacional e CSA.

No primeiro turno, os resultados começaram muito bem contra esses times, com empate contra o alviverde e uma sequência de cinco vitórias. Depois, porém, houve irregularidade, com duas derrotas e dois empates. Diante disso, o aproveitamento da equipe, que era comandada por Cuca, foi de 60%.

Já o Internacional reencontra o Athletico-PR nesta quinta-feira no Beira-Rio após a derrota na final da Copa do Brasil. A sequência é completada com Grêmio, Ceará, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Goiás, Botafogo, São Paulo e Atlético-MG. No primeiro turno foram três derrotas, dois empates e cinco vitórias, com aproveitamento de 56,6% contra esses adversários.

Fechando os seis primeiros do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá como próximo compromisso o duelo diante do CSA, nesta quarta-feira, fora de casa, e depois pega, nesta sequência, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Internacional, Botafogo, Avaí, Atlético-MG, Ceará e Fluminense.

No primeiro turno contra esses adversários, o Timão soma quatro vitórias, cinco empates e uma derrota, chegando aos 56,6% de aproveitamento.