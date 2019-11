Palmeiras tem maior posse de bola, mas vê Ceará com mais finalizações

Confira este e outros vídeos em

O Palmeiras passou um grande sufoco para assegurar mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Na vitória sobre o Ceará por 1 a 0, o grande nome da partida foi o goleiro Weverton, que defendeu um pênalti e fez grandes intervenções nas chances claras do adversário.

Jogando em casa, o Palmeiras teve mais posse de bola, com 55% das ações em campo, segundo levantamento do SportRadar. No entanto, isso não resultou em superioridade, pois os cearenses foram mais ativos nas finalizações, com nove arremates – sendo quatro na direção do gol – contra seis da equipe de Mano Menezes.

A vitória levou o Palmeiras a 63 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. A desvantagem em relação ao líder Flamengo é, no momento, de apenas cinco pontos. O time carioca enfrenta neste domingo o Corinthians, no Maracanã.