Palmeiras recebe o Cruzeiro em jogo marcado por reencontros

Neste sábado, às 19h (de Brasília), o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro, fechando assim o primeiro turno da competição. Embalado com um bom início comandando o Verdão, Mano Menezes reencontrará seu ex-clube, ao passo que Rogério Ceni, já em momento conturbado com a Raposa, retorna ao palco onde colecionou frustrações.

Para essa partida, o Verdão contará com o retorno de Gustavo Gómez, um dos pilares do sistema defensivo que estava disputando amistosos com a seleção paraguaia. Ramires, que foi ausência no treinamento durante a semana, é outro que voltará a ficar à disposição. Na sexta-feira, contudo, Mano Menezes optou por fechar o treino, mantendo o mistério quanto ao time que entrará em campo.

Neste duelo, o Palmeiras pode ter também a famosa “lei do ex” a seu favor. Isso porque o atacante William já atuou pelo Cruzeiro, e trabalhou justamente com Mano Menezes.

“Meu trabalho com o Mano foi bem especial, bem marcante. Quando ele chegou ao Cruzeiro, nosso momento era muito ruim, e ele chegou com sua forma de trabalhar, aquilo que ele acredita, deu um choque na equipe, ajustou o time. Acho que foi meu melhor momento, mesmo tendo sido bicampeão brasileiro (nos dois anos anteriores)”, disse.

Já pelo lado cruzeirense, a situação não é nada boa. Ao longo da semana, a torcida realizou uma série de protestos, e tanto o técnico Rogério Ceni quanto alguns jogadores já demonstraram publicamente suas insatisfações com o momento conturbado dentro do clube. O lateral Edilson, um dos principais alvos dos torcedores, sequer viajou. Dedé, com entorse no tornozelo, e Rodriguinho, entregue à preparação física após se recuperar de cirurgia, também são baixas.

Além disso, Ceni terá de quebrar algumas marcas negativas para sair vitorioso no Allianz Parque. Contando tanto a carreira de jogador quanto a de treinador, o ex-são paulino já visitou a arena alviverde em quatro oportunidades, e em todas elas, o Verdão venceu com facilidade, sem ter sofrido nenhum gol.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 14 de setembro de 2019, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (ambos do PR)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano

Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Fabricio Bruno, Léo e Dodô; Henrique, Jadson (Ariel Cabral); Robinho (Marquinhos Gabriel) e Thiago Neves; Pedro Rocha e Fred (David)

Técnico: Rogério Ceni