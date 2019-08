Palmeiras e Grêmio se enfrentam no primeiro de três duelos sequenciais

Visando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Grêmio neste sábado, às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada da competição, em Porto Alegre. Luis Felipe Scolari não poderá contar com quatro jogadores, um por lesão e os outros por suspensão.

Vitor Hugo sentiu uma o abdômen após o empate contra o Bahia, no final de semana, e desfalcará a zaga alviverde – vale lembrar que ele e Luiz Adriano foram inscritos na sexta-feira para a disputa da Copa Libertadores. Já Diogo Barbosa, Felipe Melo e Zé Rafael estão fora por suspensão (o volante foi expulso contra o tricolor baiano).

Se Felipão optar por manter os titulares, uma possível escalação tem Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Luiz Adriano. O Palmeiras volta a campo contra o mesmo Grêmio na terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores e, na semana seguinte, para o duelo da volta, no Pacaembu.

O Verdão é o vice-líder do Campeonato brasileiro, com 29 pontos somados. À frente, o líder Santos, com 32 pontos, que enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. Ainda que vença o Peixe perca, o Verdão permanece em segundo pelo número de vitórias.

Do outro lado, o técnico Renato Portaluppi deve escalar reservas no final de semana. Atualmente o Tricolor Gaúcho ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos. Suspenso, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba desfalca os gaúchos no confronto diante do Verdão. Na sua vaga deve ser improvisado o volante Darlan. A outra dúvida fica no meio-campo entre Diego Tardelli e Galhardo.

Por outro lado, o comandante gremista deve manter a base do time suplente que pegou o Flamengo na semana passada. Fora de campo, os dirigentes do Grêmio não projetam uma grande presença de público neste sábado.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 17 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Silbert Faria Sisquim (RJ)

GRÊMIO: Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Darlan, Rômulo, Thaciano, Diego Tardelli (Galhardo e Luan, Pepê e Luciano.

Técnico: Renato Portaluppi

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Luiz Adriano.

Técnico: Luis Felipe Scolari