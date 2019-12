Palmeiras e Flamengo realizam aguardado confronto pelo Brasileirão

Neste domingo (1), às 16h (de Brasília), Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Rubro-Negro já tendo garantido o título antecipado da competição e o Verdão assegurado a vaga na Copa Libertadores, o duelo vale pouco para as duas equipes em termos de tabela.

No entanto, o confronto promete muito no quesito rivalidade, principalmente depois das provocações feitas pelos jogadores flamenguistas aos palmeirenses após a conquista do torneio continental. A preocupação com os ânimos exaltados de torcedores fez, inclusive, com que a CBF acatasse pedidos de autoridades para que o jogo tivesse torcida única.

Vindo de derrota para o Fluminense, no Maracanã, o Palmeiras soma quatro partidas consecutivas sem derrota no Brasileirão. A sequência de resultados ruins e a insatisfação com a temporada sem títulos gerou protestos seguidos da torcida contra diretoria e treinador.

Em campo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, machucado, e com o goleiro Weverton, suspenso. Por outro lado, os atletas poupados na última partida devem retornar. Além disso, o volante Felipe Melo, recuperado de problema na panturrilha e podendo atuar sob efeito suspensivo, também pode aparecer entre os escalados pelo comandante alviverde.

No Flamengo, o clima de festa começa a dar lugar ao foco para o Mundial de Clubes. Por isso, os rubro-negros devem usar a reta final de Campeonato Brasileiro como preparação para a competição do próximo mês, no Catar.

Após poupar alguns titulares no meio de semana, a tendência é a de que Jorge Jesus opte pela força máxima diante do Palmeiras. Os laterais Rafinha e Filipe Luís, o zagueiro Pablo Marí devem retornar ao time. Já o atacante Gabigol, que cumpriu suspensão contra o Ceará, tem volta certa.

Além do Mundial, outra motivação para as rodadas finais é o fato da equipe querer bater mais recordes na competição. Após a vitória sobre o Ceará, os rubro-negros chegaram a 84 pontos, maior pontuação de uma equipe no Campeonato Brasileiro na edição com 20 clubes.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLAMENGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 1 de dezembro de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (FIFA-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

PALMEIRAS: Prass (Jaílson); Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Luiz Adriano e Scarpa (Zé Rafael).

Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Diego Alves. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol

Técnico: Jorge Jesus