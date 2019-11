Palmeiras e Corinthians fazem Derby no Pacaembu com objetivos distintos

Com objetivos diferentes, Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19 horas (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto os alviverdes têm 66 pontos, ocupam a vice-liderança e seguem à caça do Flamengo pelo título, o Timão soma 48 pontos, figura na sexta colocação e quer continuar no G6. O Derby, com mando do Verdão, será no Pacaembu, uma vez que o Allianz Parque abrigará um festival na mesma data.

Para a partida, o Palmeiras terá boa parte de seus titulares descansados. O goleiro Weverton, os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa sequer foram relacionados para a vitória contra o Vasco. Dudu, por sua vez, entrou apenas no decorrer do segundo tempo.

Em contrapartida, Lucas Lima recebeu o terceiro amarelo e está suspenso, assim como Felipe Melo, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por fazer gestos obscenos a torcedores do Santos no clássico do dia nove de outubro.

Por fim, Luiz Adriano, autor do tento que garantiu a vitória para cima do time cruz-maltino, voltou a reclamar de dores no músculo posterior da coxa direita e é dúvida. A lesão já havia deixado o centroavante fora de combate por cerca de 25 dias.

Pelo lado alvinegro, Vagner Love deve reforçar a equipe comanda por Dyego Coelho. O atacante, ausência nos últimos três jogos por conta de uma contratura muscular na coxa direita, trabalhou normalmente na sexta-feira e foi relacionado.

Cássio e Fagner, porém, são desfalques. O lateral-direito deixou a partida contra o Flamengo com dores musculares na coxa direita, não jogou contra o Fortaleza e segue fora, assim como o goleiro, que sofre com um problema no quadril. Desse modo, o arqueiro Walter e o defensor Michel Macedo continuam no time titular.

Após encerrar um jejum de oito jogos sem vitória, Coelho, treinador interino até o final do ano, manterá o trio formado por Pedrinho, Mateus Vital e Janderson, com Boselli no comando de ataque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

Local: Pacaembu, São Paulo (SP)

Data: 09 de novembro de 2019, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Bruno Henrique; Dudu, Gustavo Scarpa e Zé Rafael; Deyverson (Luiz Adriano)

Técnico: Mano Menezes

CORINTHIANS: Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli

Técnico: Dyego Coelho