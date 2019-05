Palmeiras dispara e Grêmio aliviado: veja a classificação do Brasileiro ao fim do sábado

Dois jogos movimentaram a rodada deste sábado no Campeonato Brasileiro. As torcidas de Palmeiras e Grêmio, mesmo em partes opostas da classificação, puderam comemorar resultados importantes para a sequência da competição.

O Palmeiras venceu o Botafogo, no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Com o resultado, o time paulista alcançou a quinta vitória em seis rodadas e computa 16 pontos. Está tranquilo na liderança do Brasileirão e já surge como grande favorito ao título.

A ajuda aos palmeirenses veio do Grêmio, que superou o vice-líder Atlético-MG em Porto Alegre. O placar favorável levou o time gaúcho para fora da zona de rebaixamento. Agora, o restante da rodada será de torcida dos gaúchos contra os rivais que ficaram para trás: Chapecoense, Avaí, CSA e Vasco.

Veja como ficou a classificação: