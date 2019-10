Palmeiras amplia freguesia do São Paulo no Allianz com nova vitória elástica

Não foi desta vez que o São Paulo, enfim, quebrou o tabu de jamais ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Nesta quarta-feira, as duas equipes entraram em campo para mais um Choque-Rei, e o time comandado por Mano Menezes não tomou conhecimento de Daniel Alves e companhia, assegurando o acachapante triunfo por 3 a 0, o oitavo resultado positivo do Verdão em nove partidas contra o Tricolor.

O antigo Estádio Palestra Itália, fechado para uma profunda remodelação em 2010, foi reaberto como Allianz Parque em 2014. Desde então, em nove edições do Choque-Rei, o Palmeiras acumula oito vitórias e um empate (seguido de triunfo são-paulino nos pênaltis), com 24 gols marcados e somente quatro sofridos.

No primeiro Choque-Rei na moderna arena, válido pelo Campeonato Paulista de 2015, Robinho marcou um histórico gol por cobertura sobre Rogério Ceni e o Palmeiras ganhou por 3 a 0. Na edição de 2017 do Estadual, já com o ídolo são-paulino como treinador, foi a vez de Dudu encobrir Denis em nova vitória por 3 a 0.

A equipe tricolor não conseguiu nem marcar gols contra o Palmeiras em cinco das oito partidas disputadas no Allianz Parque. Na única vez em que anotou mais de uma vez no mesmo jogo, acabou goleada por 4 a 2, pela edição de 2017 do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O São Paulo não chegou a vencer no tempo normal, mas havia deixado o Allianz Parque feliz em sua última visita, pela semifinal do Campeonato Paulista 2019. Após empate sem gols, o time tricolor ganhou por 5 a 4 nos pênaltis, uma vez que Tiago Volpi defendeu as cobranças de Ricardo Goulart e Zé Rafael.

O São Paulo venceu na casa do Palmeiras pela última vez no Campeonato Brasileiro 2007. No velho Estádio Palestra Itália, o time tricolor contou com gol marcado por Jorge Wagner para ganhar por 1 a 0 na campanha rumo ao segundo título nacional consecutivo.

Confira o retrospecto do Choque-Rei no Allianz Parque:

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2015) – Gol por cobertura Robinho

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2015)

Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2016)

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2017) – Gol por cobertura de Dudu

Palmeiras 4 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2017)

Palmeiras 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2018)

Palmeiras 3 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2018)

Palmeiras 0 (4) x (5) 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2019)

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2019)