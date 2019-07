No Morumbi, São Paulo volta da pausa e desafia invencibilidade do Palmeiras

Neste sábado, São Paulo e Palmeiras travarão o duelo mais aguardado deste retorno de Campeonato Brasileiro, após cerca de um mês de paralisação para a Copa América. Em clássico válido pela décima rodada, as equipes se reencontram em situações distintas na tabela. Enquanto o Tricolor tenta se reerguer na temporada, o Verdão jogará para manter a invencibilidade na competição. No Morumbi, a bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Vale lembrar que, com oito vitórias, um empate e nenhuma derrota até o momento, os visitantes lideram o Brasileirão com 25 pontos ganhos, cinco a mais que o vice-líder Santos. Os donos da casa, que chegaram a disputar a liderança no início do campeonato, não vencem há cinco rodadas, se encontrando na nona posição, com 14 pontos somados.

O São Paulo contabiliza um total de 320 partidas, com 108 vitórias, 104 empates e 108 derrotas (423 gols marcados e 425 sofridos). O time tricolor, que havia assumido a liderança do clássico em junho de 2000, deixou de ver o Palmeiras como freguês após a derrota por 1 a 0, no dia 16 de março, pela primeira fase do Campeonato Paulista 2019.

Nos cálculos do próprio Palmeiras, contudo, o São Paulo ainda ostenta uma vantagem de três triunfos. No retrospecto geral apurado pelo clube alviverde, foram disputados 314 jogos, com 105 vitórias, 101 empates e 108 derrotas (408 gols marcados e 407 sofridos) – entenda a divergência nos números.

A escalação palestrina é um mistério. Após o jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, o técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que faria “cinco ou seis mudanças” para o clássico. As posições, porém, não foram estabelecidas e existe ainda a possibilidade de tratar-se de um blefe do treinador.

Certo é que Mayke, que vinha sofrendo com dores no púbis, está recuperado e é opção. O caso é o mesmo de Luan, que já enfrentou o Internacional no meio de semana, assim como Felipe Melo, que deixou o confronto com os colorados sentindo um problema muscular, mas treinou normalmente na véspera do Choque-Rei.

A pausa para a Copa América deu ao São Paulo a possibilidade de um recomeço na temporada. Após um primeiro semestre conturbado e, sobretudo, marcado por oscilações, o time tem, neste resto de Campeonato Brasileiro, a única esperança para salvar o ano.

Atrapalhado por lesões e problemas físicos desde seus primeiros dias à frente da equipe, o técnico Cuca enfim poderá mandar a campo uma escalação considerada completa. Para o Choque-Rei, o atacante Pablo será a grande novidade. Graças à cirurgia na lombar, o camisa nove não atua desde as semifinais do Campeonato Paulista, contra o próprio Palmeiras. Recém-contratado, o também atacante Raniel já está inscrito e deve ficar no banco.

Se dentro de campo o Tricolor terá novidades, fora dele, por outro lado, as mudanças foram poucas. Os meias Everton (músculo adutor direito) e Liziero (tornozelo direito) seguem em recuperação e serão desfalques, tal como o atacante Joao Rojas (joelho direito), que não joga desde 2018. O zagueiro Anderson Martins, suspenso, também é baixa.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (RJ)

Data: Sábado, dia 13 de julho de 2019

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson; Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo

Técnico: Cuca

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Hyoran (Zé Rafael), Dudu e Deyverson (Borja)

Técnico: Luiz Felipe Scolari.