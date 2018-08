Na estreia de Felipão, Palmeiras visita o América-MG

A principal atração da partida entre Palmeiras e América-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Independência, estará fora de campo. O duelo em Belo Horizonte irá marcar a estreia de Luiz Felipe Scolari em sua terceira passagem como técnico pelo Verdão.

Antes do confronto, Felipão comandou o Verdão apenas no treino de sábado, já em Minas. Sua filosofia de jogo, que já apareceu no empate sem gols diante do Bahia, na última quinta-feira, quando o auxiliar técnico Paulo Turra dirigiu o Alviverde, porém, deve estar ainda mais presente.

Logo em seu primeiro prélio, o pentacampeão já terá como notícia positiva o retorno de Miguel Borja entre os relacionados. O colombiano, aliás, viajou junto com Scolari para BH, após a apresentação do técnico na Academia de Futebol. A tendência, porém, é que o camisa 9 seja opção no banco de reservas, com Deyverson mantido entre os titulares. Willian, com problema muscular, está vetado.

Certo é que, mesmo antes de comandar seu primeiro treino, Scolari deixou clara a intenção de brigar pela conquista das três competições disputadas pelo clube: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Na quinta-feira, no primeiro jogo após encarar o Coelho, o Palmeiras terá seu primeiro duelo contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores.

“Não vamos priorizar. Temos três torneios e vamos disputar os três. Temos Campeonato Brasileiro até o fim do ano, Copa do Brasil e Libertadores tem que ganhar, senão você não continua. Não pode priorizar, tem que ganhar todas”, disse o técnico, que assinou contrato até o final de 2020 com multa de apenas um mês salarial.

Pelo América-MG, o técnico Adilson Batista mandou seus comandados praticarem muito o fundamento de bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas. O treinador não poderá contar com Luan, em transição física, além de Aylon, Norberto, Lima e Jori, todos no DM.

No meio de campo, a equipe mineira sofrerá mudanças. O volante Leandro Donizete retorna ao time após se livrar da suspensão por três cartões amarelos. Ainda entre os volantes, Gerson Magrão ganhou a vaga de Juninho, que está suspenso.

Durante os treinamentos no CT Lanna Drumond, o técnico fez algumas mudanças, colocando Judivan na vaga de Giovanni e Robinho no lugar de Marquinhos.

Oficialmente apresentados, o zagueiro Paulão, ex-Inter e Vasco, além do atacante Wesley Pacheco, já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição de Adilson Batista para o confronto.

“Já conhecia vários dos atletas que estão aqui e tenho amigos que agora pude reencontrar. Então é ótimo estar próximo dos amigos, em um ambiente familiar como é o daqui do CT. Tenho poucos dias de Clube, mas dá para perceber claramente um clima harmonioso. Isso tudo faz o América ser um clube diferente. Nesta primeira semana em que estou aqui, já me sinto mais leve e muito motivado a trabalhar”, afirmou Paulão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG X PALMEIRAS

Data: 5 de agosto de 2018, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos da Fifa)

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz (Paulão) e Carlinhos; Juninho, David, Marquinhos, Gerson Magrão e Giovanni; Ruy (Wesley Pacheco)

Técnico: Adilson Batista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Artur (Gustavo Scarpa), Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari