Marcos elogia força do Flamengo, mas lembra hegemonia do Palmeiras no Brasileiro

O ex-goleiro Marcos reforça o coro de admiradores do futebol que o Flamengo está apresentando na temporada 2019. Depois da impiedosa goleada do time carioca sobre o Grêmio na semifinal da Libertadores, o Santo exaltou a força rubro-negra, mas não perdeu a chance de lembrar que o Palmeiras segue como o maior campeão dos torneios nacionais.

“Mano, podem não gostar, mas o time do Flamengo está uma máquina esse ano, não tem como não elogiar, dinheiro bem investido, grandes jogadores, treinador com moral e o jogador respeita! Na Liberta é favorito e no Brasileiro também, a Liberta pode ser a segunda da sua história e no Brasileiro corre atrás, porque quem tem mais, tem 10!”, postou o ídolo.

O Flamengo disputa a decisão da Copa Libertadores contra o River Plate, da Argentina, em jogo único, marcado para o dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. No Brasileiro, a equipe de Jorge Jesus acumula dez pontos de vantagem na liderança, justamente sobre o Palmeiras, segundo colocado.