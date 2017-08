Mais calmo, Jô inaugura redes sociais: “Agora não tenho nada a esconder”

O atacante Jô retomou as suas redes sociais nesta terça-feira, algo que não fazia desde a sua passagem pelo Atlético-MG, e explicou o motivo de forma bastante sucinta. De acordo com o centroavante corintiano, seu estilo de vida mais tranquilo adotado desde que saiu da equipe mineira ajudou bastante na hora de decidir relançar sua maneira de interação digital com os torcedores corintianos.

“Foi uma luta, eu nunca gostei dessas redes sociais, até pela vida que eu levava. Como hoje eu não tenho nada a esconder mais, sou uma pessoa totalmente diferente. É importante para uma série de coisas”, avaliou o camisa 7, que disse também ter mais paciência para lidar com os seguidores menos respeitosos.

“Mesmo sem rede social tem (risos), mas agora vai ter também lá. O restante das contas é tudo fake, podem me seguir lá. Dessa vez estou preparado para ter, antes eram muitas coisas ocultas. Agora é tranquilo”, concluiu o jogador.