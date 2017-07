Levir brinca com aplausos a Vecchio e vê B.Henrique como um dos piores

Protagonista de várias coletivas de imprensa bem-humoradas, o técnico Levir Culpi voltou a arrancar risadas dos jornalistas neste domingo, dia em que o Santos venceu o Bahia por 3 a 0, no Pacaembu. Questionado sobre os dois destaques de sua equipe na partida, o treinador surpreendeu nas respostas.

Autor dos três gols do Peixe, Bruno Henrique foi eleito “um dos piores em campo” pelo comandante alvinegro, que ressaltou a necessidade de o atacante evoluir taticamente, apesar de ter elogiado o poder de decisão do artilheiro santista na temporada, com dez tentos.

“Hoje ele foi decisivo, mas foi um dos piores em campo. Acredita nisso (risos)?”, indagou, antes de ponderar. “Fez três gols e com categoria. Ele pode ser um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, tem muita qualidade técnica, mas precisa aprender muitas coisas, como foi com o Neymar quando foi para a Espanha”, exemplificou.

O tom brincalhão de Levir continuou ao comentar a atuação do meia Vecchio. O argentino, que iniciou a jogada do segundo gol ao dar um ‘chapéu’ no marcador no meio-campo, foi substituído por Rafael Longuine no segundo tempo e deixou o gramado ovacionado pelos mais de 30 mil santistas presentes no Pacaembu.

“Até estranhei. Nunca vi 34 mil brasileiros aplaudirem um argentino. É uma decepção incrível (risos). Mas ele realmente está muito bem. Ele sentiu a falta de jogo. Tem o passe ótimo e está sendo muito importante no campeonato. Fiquei feliz por ele”, brincou o técnico.

Questionado sobre a atuação de sua equipe, Levir Culpi mais uma vez foi sincero e atribuiu a si a culpa pelo Bahia ter crescido na reta final do confronto – ele promoveu as entradas de Rafael Longuine e Alison nos lugares de Vecchio e Copete, respectivamente.

“O jogo não mereceu o 3 a 0. O Bahia também esteve muito perto do gol. Escapamos de tomá-los. Poderia ter sido 2 a 2, 3 a 3. Foi um jogo equilibrado. É automático cuidar mais da defesa depois de abrir 3 a 0, mas aí o Bahia começou a criar chances. A mexida não foi legal, queria mexer na parte física, mas a gente sempre erra”, resignou-se.

O certo é que, com a vitória, o Santos chegou aos 30 pontos ganhos e manteve-se no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Antes de enfrentar o Grêmio no próximo domingo pelo torneio de pontos corridos, o time comandado por Levir Culpi receberá na quarta-feira o Flamengo, na Vila Belmiro, precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0 para avançar às semifinais da Copa do Brasil.