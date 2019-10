Lanterna Chapecoense recebe um desfalcado Goiás na Arena Condá

Neste domingo, às 19h (horário de Brasília), a Chapecoense recebe o Goiás na Arena Condá, em partida válida pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, a equipe da casa tenta manter vivo o sonho de permanecer na Série A, ao passo que os visitantes buscam o G6.

Vindo de derrota para o Palmeiras, a Chape agora tem 99% de chance de rebaixamento, e precisa de nove vitórias e um empate nas últimas 12 rodadas da competição. Em termos de comparação, em 2017, a equipe buscou 22 pontos nos últimos 10 jogos para se safar da degola.

Contando com o apoio de sua torcida, os catarinenses tentam quebrar uma sequência de 10 jogos sem vencer, e terão uma baixa importante neste domingo. Trata-se do zagueiro Gum, que foi expulso na partida diante do Palmeiras, e terá de cumprir suspensão automática. No seu lugar, a tendência é que Maurício Ramos entre de titular.

Pelo lado do Goiás, a situação é distinta. Ainda que tenha empatado com o Corinthians na última rodada, a equipe venceu três das últimas seis partidas e ocupa a 10° colocação com 37 pontos, e busca encostar no G6, aberto pelo Internacional, que tem 42.

Para este duelo, contudo, o técnico Ney Franco terá de mexer muito na equipe. Isso porque Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia estão suspensos, ao passo que o volante Gilberto sofreu lesão muscular na coxa. Com isso, a tendência é que seja utilizado um 4-4-2 com a entrada do meia Thalles. Para o lugar de Gilberto, Geovane e Breno são as opções, enquanto no ataque, a disputa fica entre Rafael Papagaio, Rafinha, Kaio e Dudu.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X GOIÁS

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 20 de outubro de 2019 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

CHAPECOENSE: João Ricardo; Márcio Araújo, Douglas, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Elicarlos, Vini Locatelli (Henrique Almeida) e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo

Técnico: Marquinhos Santos

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane (Breno), Yago Felipe, Léo Sena e Thalles; Rafael Papagaio e Rafinha (Kaio)

Técnico: Ney Franco