Jogadores do Avaí acreditam na permanência na série A

O Avaí ganhou sobrevida na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Precisando vencer para não ser matematicamente rebaixado, o time de Florianópolis bateu o Atlético Paranaense por 1 a 0, com gol do lateral Maicon.

Na saída do gramado, os jogadores do Avaí demonstraram otimismo sobre a situação da equipe, que terminou a rodada na 18ª posição, com 42 pontos.

Em entrevista à rádio CBN Diário, de Florianópolis, o atacante Rômulo, que entrou no segundo tempo no lugar do capitão Marquinhos, exaltou a garra da equipe. “Com o Avaí, as coisas se tornam muito mais difíceis. Esse time é guerreiro”, afirmou.

O zagueiro Betão, um dos responsáveis por evitar que o Furacão não marcasse, foi sincero: “A chave é a gente reconhecer as nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações faz a gente mais forte”. Sobre o susto com o zagueiro Fagner Alemão, Betão conta que achou que o colega estava convulsionando. “Foi de assustar, ele apagou”.