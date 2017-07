Jadson provoca: mais uma vitória do time que joga como pequeno

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Palestra Itália, na quarta-feira, e o meio-campista Jadson aproveitou a ocasião e a boa fase do Timão para provocar o rival nas redes sociais.

O camisa 10 relembrou o discurso de Felipe Melo após o confronto entre as duas equipes no Campeonato Paulista, que terminou em 1 a 0 para o Alvinegro, quando o volante alegou que o Corinthians jogou como time pequeno.

Além disso, durante a partida, os torcedores do Verdão gritaram “timinho” em momentos em que o goleiro Cássio demorava para fazer a reposição no tiro de meta e outros jogadores do líder do Campeonato Brasileiro ficavam caídos no gramado.

“Como é bom sorrir!!! Mais uma vez a equipe que joga como time (pequeno) consegue vencer. Parabéns rapaziada pelo ótimo resultado, pela entrega, pela dedicação e pela união!!!”, escreveu Jadson.

Como e bom sorrir!!! Mais uma vez o time que joga como time (pequeno) consegue vencer. Parabéns rapaziada pelo ótimo resultado,pela entrega,pela dedicação e pela união!!! #VaiiiiiCorinthianssss ⚫️⚪️ @rodrigocmarinho mlk resenha Uma publicação compartilhada por Magic Jadson (@magicjadson) em Jul 13, 2017 às 10:43 PDT

Na próxima rodada da Série A, os comandados de Fábio Carille irão receber o Atlético-PR, na Arena Corinthians, no sábado, dia 15 de julho, às 19 horas (de Brasília). Com a vitória no Derby, o Timão abriu 16 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.