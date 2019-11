Internacional busca recuperação contra o Fluminense

Após a derrota no meio de semana, o Internacional volta a campo neste domingo, contra o Fluminense, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os gaúchos buscam a recuperação para voltar à briga por um lugar na Libertadores, os cariocas estão motivados após saírem da zona de rebaixamento.

O Internacional não vence há três rodadas e saiu da zona de classificação para a Libertadores. O técnico Zé Ricardo pregou calma para que o Colorado volte ao rumo das vitórias.

“Todas as equipes passam por isso, umas mais, outras menos. Não há mal que dure para sempre. Só depende de nós para sair desta situação”, disse. O treinador ainda afirmou que o Internacional precisa fazer o dever de casa para conquistar a vaga para a Libertadores e pediu o apoio da torcida.

“Não há nada perdido. Temos quatro jogos em casa. Precisamos nos impor no Beira-Rio. Por isso pedimos para ser abraçados pela torcida. Sei que o momento é difícil, mas precisamos buscar a vitória”, declarou.

Para esta partida, Zé Ricardo terá os retornos do goleiro Marcelo Lomba e do meia Edenílson, que cumpriram suspensão contra o Ceará. Assim, Danilo Fernandes e Patrick voltam a ser opções no banco.

Já o Fluminense voltou a sorrir após vencer o São Paulo no Morumbi. O resultado tirou a equipe carioca da zona de rebaixamento. No entanto, os tricolores vão em busca de mais uma vitória para se afastarem da degola.

“Vamos para mais uma viagem difícil, pegar o Internacional. Vamos treinar lá e buscar esses três pontos também”, afirmou o atacante Marcos Paulo. O volante Allan pregou foco nos próximos jogos para a fuga do rebaixamento.

“Não conseguimos nada ainda, tem muito campeonato pela frente. Temos de ganhar os próximos jogos”, comentou. Contra o Internacional, o técnico Marcão deve repetir mais uma vez a escalação do Fluminense. Com esta formação, os tricolores empataram com o Vasco e venceram o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLUMINENSE

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 10 de novembro de 2019, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Guilherme Parede, D’Alessandro e Wellington Silva; Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Yuri, Allan, Daniel e Paulo Henrique Ganso; Yony González e Marcos Paulo

Técnico: Marcão