Interesse do Grêmio em Vanderlei faz Santos “cozinhar” Vladimir

O interesse do Grêmio em Vanderlei faz o Santos “cozinhar” a situação de Vladimir, de volta após empréstimo ao Avaí na última temporada.

Na mira do Ceará, que está disposto a pagar 100% dos salários em empréstimo até dezembro, Vladimir ainda não foi liberado pelo Peixe e estará na reapresentação no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O Vozão tem pressa e busca soluções no mercado: Jordi foi mantido no Vasco e Jean, do São Paulo, esteve acertado, mas sofreu rejeição da torcida após a acusação de agressão de sua esposa.

O Alvinegro não gostaria de perder Vanderlei e Vladimir de uma vez e espera pela definição sobre o camisa 1. O Grêmio oferece uma quantia baixa e não descarta ceder jogadores. O interesse do Tricolor foi antecipado pela Gazeta Esportiva e o início da negociação foi revelado pelo Lance.

Vanderlei tem contrato até dezembro de 2020, assim como Vladimir, e seu salário é um dos mais altos do elenco. O goleiro pensa em sair depois de ser reserva de Everson no ano passado sob o comando de Jorge Sampaoli – Jesualdo Ferreira já sinalizou a permanência do atual titular.

Com Everson em alta e Vanderlei e Vladimir sem destino definido, as alternativas no elenco são João Paulo e John, formados no clube.