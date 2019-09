Goiás faz 3 a 0, se afasta da degola e afunda o Fluminense

Em duelo contra o rebaixamento, o Goiás venceu por 3 a 0 o Fluminense, neste domingo, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os goianos chegaram a 24 pontos e se afastaram da zona da degola. Já os tricolores, com 18, voltam para a zona de descenso.

O Fluminense teve mais posse de bola durante os 90 minutos, mas pouco produziu no ataque. Já o Goiás foi mais objetivo e abriu o placar no primeiro tempo, com Michael. Na etapa final, Rafael Vaz e Yago Felipe marcaram para os donos da casa e garantiram o triunfo esmeraldino.

Na próxima rodada, o Goiás vai até o Morumbi para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira. No dia seguinte, o Fluminense vai receber o Santos, no Maracanã.

O jogo – A partida começou movimentada, com o Fluminense tendo o controle da posse de bola em busca do gol. Os tricolores rondaram a área do Goiás em algumas oportunidades, mas pecava no último passe. Os donos da casa tentava os contra-ataques e chegou ao gol aos 11 minutos, na primeira chegada com qualidade na frente. Kayke foi lançado e chutou para boa defesa de Muriel. No entanto, Michael pegou o rebote, passou pelo marcador e chutou para a rede.

O gol não mudou o panorama da partida. O Fluminense seguia tendo mais posse de bola, mas errava muito na parte ofensiva. O Goiás se aproveitava dos espaços para avançar e quase ampliou aos 33 minutos. kayke recebeu passe na entrada da área e finalizou com perigo, mas para fora. Em seguida, foi a vez de Michael arriscar de longe e assustar Muriel.

Somente aos 41 minutos, o Fluminense finalizou pela primeira vez ao gol. João Pedro arriscou de longe sem qualquer perigo para Tadeu. Os tricolores seguiam errando muitos passes e proporcionavam os contra-ataques para o Goiás. No entanto, os donos da casa não aproveitaram, mas foram para o intervalo

No segundo tempo, o Fluminense continuou tendo mais posse de bola, mas parecia sentir o nervosismo pela necessidade do resultado e não criava boas chances de gol. O Goiás preferia não se expor e só avançava com segurança. Mesmo assim, os goianos chegaram ao segundo gol aos 20 minutos. Após escanteio, Rafael Vaz subiu sozinho e cabeceou sem chance para Muriel.

O revés foi sentido pelos tricolores, que viram o Goiás passar a dominar a partida. Tanto que, aos 32 minutos, Kayke rolou para Breno na entrada da área. O volante chutou forte e obrigou Muriel a fazer grande defesa.

O Goiás ficou com um homem a menos aos 36 minutos, quando Breno pisou em João Pedro. Após consulta ao VAR, o árbitro Rafael Traci deu o cartão vermelho para o volante goiano.

Somente com vantagem numérica em campo, o Fluminense conseguiu pressionar e criar sua melhor chance na etapa final. Aos 41 minutos, Allan chutou cruzado e Tadeu fez grande defesa para salvar os donos da casa. No entanto, dois minutos depois, em contra-ataque rápido, Yago Felipe foi lançado e mandou para a rede na saída de Muriel e decretar a vitória do Goiás no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 3 X 0 FLUMINENSE

Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data: 22 de setembro de 2019, domingo

Horário: 19h (de Brasília (DF)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Daniel Guedes, Gilberto, Léo Sena e Leandro Barcia (Goiás)

Cartão vermelho: Breno (Goiás)

GOLS

GOIÁS: Michael, aos 11min do primeiro tempo; Rafael Vaz, aos 20min do segundo tempo; Yago Felipe, aos 43min do segundo tempo

GOIÁS: Tadeu; Daniel Guedes, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto (Breno), Yago Felipe e Léo Sena (Kaio); Leandro Barcia, Michael e Kayke

Técnico: Ney Franco

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Frazan (Lucão), Digão e Caio Henrique; Yuri (Marcos Paulo), Allan e Ganso; Nenê, Yony González e João Pedro

Técnico: Oswaldo de Oliveira